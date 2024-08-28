«Астон Вилла» хочет подписать Николаса Джексона из «Челси»

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Челси» Николаса Джексона.
«Львы» хотят оформить переход сенегальского форварда в последние дни летнего трансферного окна.
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Челси» Николаса Джексона.
«Львы» хотят оформить переход сенегальского форварда в последние дни летнего трансферного окна.
Очень интересно.
Очень интересно.
А на счет реализации.. наверное устали ждать когда у него поправится прицел))
А на счет реализации.. наверное устали ждать когда у него поправится прицел))