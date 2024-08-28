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«Астон Вилла» хочет подписать Николаса Джексона из «Челси»

вчера, 20:22

«Астон Вилла» заинтересована в трансфере нападающего «Челси» Николаса Джексона.

«Львы» хотят оформить переход сенегальского форварда в последние дни летнего трансферного окна.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 21:31
Куда ведут клуб эти американцы? Где синие выйдут из этого кризиса?
Очень интересно.
azkan
azkan ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:29
Я бы сказал отличный игрок. Но скорость немного подхрамывает..
А на счет реализации.. наверное устали ждать когда у него поправится прицел))
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:27
Или если Осима подпишут, то точно продадут)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:04
Сложно будет это им сделать. Цена выросла. Он конечно в целом не плох, но очень много мазал и троил перед воротами в прошлом сезоне. Трансфер возможен будет, если Болик решит подписать Осимхена.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:26
Да в принципе нормальный игрок. Можно попробовать купить
Гость
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