«Барселона» забила семь голов в ворота «Вальядолида»

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в 4-м туре Ла Лиги (7:0).
Рафинья открыл счет на 20-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 24-й. Жюль Кунде увеличил разрыв в счете на 45+2-й. Рафинья отличился на 64-й и 72-й. Даниэль Ольмо отметился на 83-й, на 85-й отметился Ферран Торрес.
После этой игры «Барселона» лидирует (12 очков), «Вальядолид» идет на 12-м месте (4 балла).
Пусть сопутствует удача, которая была в 2009 году!
Рафинья 3+2, однозначно лучший игрок матча. Две передачи от Ямаля. Многих можно отметить, все сыграли хорошо. Молодёжь прогрессирует, что радует!
И болельщиков каталонского суперклуба поздравляю с очень красивой победой!!!
Пусть сопутствует удача, которая была в 2009 году!
Рафинья 3+2, однозначно лучший игрок матча. Две передачи от Ямаля. Многих можно отметить, все сыграли хорошо. Молодёжь прогрессирует, что радует!
И болельщиков каталонского суперклуба поздравляю с очень красивой победой!!!