Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» забила семь голов в ворота «Вальядолида»

вчера, 19:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в 4-м туре Ла Лиги (7:0).

Рафинья открыл счет на 20-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 24-й. Жюль Кунде увеличил разрыв в счете на 45+2-й. Рафинья отличился на 64-й и 72-й. Даниэль Ольмо отметился на 83-й, на 85-й отметился Ферран Торрес.

После этой игры «Барселона» лидирует (12 очков), «Вальядолид» идет на 12-м месте (4 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcablaugranes.com
«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в Премьер-Лиге
Вчера, 19:30
«Вердер» и «Боруссия» Дортмунд голов не забили
Вчера, 18:30
«Урал» переиграл «Аланию» в матче Первой лиги
Вчера, 18:21
ЦСКА обыграл «Химки»
Вчера, 16:59
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном»
Вчера, 16:26
«Торпедо» обыграло «Уфу» и временно возглавило таблицу Первой лиги
Вчера, 14:24
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 08:24
Ну конечно чувство гордости вызывают только победы Барселоны над Вальядолидом
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 06:10, ред.
Ни каждый раз я пишу про поздравления со стороны соперников. Камбечные победы реала с минимальным счётом на последних минутах не вызывает чувство гордости за королевский клуб, чтобы взять и поздравить от души. Согласитесь.

Но 7 забитых мячей при динамично красивой игре в любом случае достойны поздравления, даже со стороны болельщиков соперничающих клубов.
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 23:51
С языка снял, у них даже форма сейчас как в 2009, просто вместо Unicef, Spotify
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:36
Я самый мудрый в соккере,когда я родился ваш Перес плакал,роналу до сих пор плачет
дурман
дурман
вчера в 22:24
Покуражились знатно
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:15
еще джуд со своими личными амбициями))и родриго со своими обидами...но пусть реал будет сильным...не хочу чтоб они развалились...мы не такие как фанаты реала которые радуются что барса переживает непростой период в своей истории.
пусть реал будет сильный..чтоб барса не расслабилась...
только тогда первое место в лалиге или победа в дерби приятней и заслуженней
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:10
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Адекватный мудрый человек как я всегда отвечает адекватно.Хотел бы поменять Лапорту на Переса,давно.
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 21:53
    Барса, всегда Барса!
    Incredulous
    Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 21:39
      Dauletbek
      Dauletbek ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 21:29
      Я не поздравляю Реал)) и не нуждаюсь в поздравлении их болельщиков)))
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 21:29
      У Переса традиция покупать все игры,даже если Реал играет аутсайдером на своем поле,он покупает все что движется.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 21:27
      Срочное сообщение -" Болельщики Вальядолида скупили в аптеках весь валидол" )
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:10
      Ничего себе,как раскатали Вальядолид.С крутой победой !!!
      FreshMeat
      FreshMeat
      вчера в 21:07, ред.
      Новичок высшей лиги, в прошлом сезоне бывший во втором дивизионе?
      Не ну вы рано радуетесь. В сезоне выбывания во второй дивизион 22/23 разница мячей у Вальядолида была 33-63. Минус 30.
      С другой стороны важно, что Барселона настроилась на слабого соперника.
      Incredulous
      Incredulous ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 21:05
      Странные вы, если честно. Когда побеждает Реал, у вас реакция всегда в стиле "опять отскочили", или "Перес всё купил" и т.д. А после этого удивляетесь, почему же вас не поздравляют болельщики Реала.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 21:03
      Наконец то Барса появилась за столько лет.Молодеж этот еще покажет себя,и скоро Барса с ними станет как при Хави,Иньесте,Месси.Да скоро присоединиться и (забыл имя) дерзкий молодой который перенес операцию.Надеюсь Реал не увидит больше в этом сезоне и дальше первое месте,так как Винесиус и Мбаппе ненавидят друг друга и будут стараться не давать забивать,мешать друг другу,каждый хочет ЗМ но ни один не получит.
      Артур Шатапов
      Артур Шатапов ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 21:02
      А что бы и не поздравить, поздравляю!
      Dauletbek
      Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 20:56
      Я бы вообще убрал его из основы. Он забивает там,где легче забить, чем промахнуться....
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      вчера в 20:54
      Такая красивая игра. Такой разгром соперника. Флик пришел к стати, молодежь начала показывать себя. Наконец виден свет в конце тоннеля. НО. Ни одного поздравления от ярых болельщиков реала. Ну ведь можно хотябы признать тот акт что Барселона понемногу просыпается.
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 20:54
      Барсу с победой! Молодцы!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:44
      Классная барса, быть интересному сезону
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 20:35
      7 голов и всего 1 от Левы??? Как же так?)
      112910415
      112910415
      вчера в 20:29
      Психологически очень важный разгром!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:24
      Очень давно такого счета от Барсы не было.
      Не помню даже, когда последний раз.
      Были разгромы 4-0...5-0..6-2...над реалом. Моложцы однако.
      Понравилось, что команда после 3:0 продолжала идти вперед.
      Ямаль был хорош.
      но Рафинья монструозен
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:20
      лучший матч за последнее время!
      с удовольствием посмотрел фантастическую игру Барселоны!
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 20:18
      Вот теперь проект напоминает старую добрую Барсу)
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
      вчера в 20:16
      Об этом мы узнаем, когда наступит важная часть сезона.
      UncleZack
      UncleZack ответ Майкл59ru (раскрыть)
      вчера в 20:15
      🤡🤡🤡
      _AgamagA_
      _AgamagA_
      вчера в 20:14
      Барселона по 7-8 голов забивала при Гвардиоле, но вот теперь и при Флике забивает.
      Пусть сопутствует удача, которая была в 2009 году!
      Рафинья 3+2, однозначно лучший игрок матча. Две передачи от Ямаля. Многих можно отметить, все сыграли хорошо. Молодёжь прогрессирует, что радует!
      И болельщиков каталонского суперклуба поздравляю с очень красивой победой!!!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       