«Барселона» забила семь голов в ворота «Вальядолида»

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вчера, 19:57

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в 4-м туре Ла Лиги (7:0).

Рафинья открыл счет на 20-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 24-й. Жюль Кунде увеличил разрыв в счете на 45+2-й. Рафинья отличился на 64-й и 72-й. Даниэль Ольмо отметился на 83-й, на 85-й отметился Ферран Торрес.

После этой игры «Барселона» лидирует (12 очков), «Вальядолид» идет на 12-м месте (4 балла).