Семак назвал причину неудач «Зенита» в последних матчах

Главный тренер «Зенита» назвал причины неудач клуба в последних матчах.

Неудачные результаты? Как обычно бывает – совокупность факторов. С одной стороны, уверенный с точки результатов старт, с другой, есть объективные причины – травмированные. Нам не хватает свежести и агрессивности. Может, какой-то функциональный спад некоторых наших игроков.