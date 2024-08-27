Семак назвал причину неудач «Зенита» в последних матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудач клуба в последних матчах.
Неудачные результаты? Как обычно бывает – совокупность факторов. С одной стороны, уверенный с точки результатов старт, с другой, есть объективные причины – травмированные. Нам не хватает свежести и агрессивности. Может, какой-то функциональный спад некоторых наших игроков.
бедность
усталость
мало бразильцев
бедность
усталость
мало бразильцев
Зенит по стоимости состава превосходит Акрон лишь в 10 раз....
А Реал...Алавесы и Вальеканы более чем в 20 раз....
Несопоставимы....
Зенит по стоимости состава превосходит Акрон лишь в 10 раз....
А Реал...Алавесы и Вальеканы более чем в 20 раз....
Несопоставимы....
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Зенит с 1-м местом в группе !!!
Семаку не унывать и не придумывать "неудачи".....
Всем бы такие неудачи.....9 матчей - 2 пропущенных....даже у МС и Реала статистика хуже...))
Но Богданыч молодец....не теряет чувство юмора...даже после неудачной серии пенальти....
"Не хватает свежести"...)))
Через месяц после начала чемпионата....
Поговаривают Медведев сегодня в Бразилию звонил...интересовался есть ли Свежесть.....и по чём...
Зенит с 1-м местом в группе !!!
Семаку не унывать и не придумывать "неудачи".....
Всем бы такие неудачи.....9 матчей - 2 пропущенных....даже у МС и Реала статистика хуже...))
Но Богданыч молодец....не теряет чувство юмора...даже после неудачной серии пенальти....
"Не хватает свежести"...)))
Через месяц после начала чемпионата....
Поговаривают Медведев сегодня в Бразилию звонил...интересовался есть ли Свежесть.....и по чём...
Уверенный старт из трёх игр?! А может всё-таки тренерская несостоятельность, а, Богданыч?!
Уверенный старт из трёх игр?! А может всё-таки тренерская несостоятельность, а, Богданыч?!
Главная причина неудач Зенита это тренер.
Разве может быть другая, когда очень дорогой состав проигрывает гораздо более дешёвому. Тренер не оправдывает ожидания.
Главная причина неудач Зенита это тренер.
Разве может быть другая, когда очень дорогой состав проигрывает гораздо более дешёвому. Тренер не оправдывает ожидания.