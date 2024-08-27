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Семак назвал причину неудач «Зенита» в последних матчах

вчера, 20:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудач клуба в последних матчах.

Неудачные результаты? Как обычно бывает – совокупность факторов. С одной стороны, уверенный с точки результатов старт, с другой, есть объективные причины – травмированные. Нам не хватает свежести и агрессивности. Может, какой-то функциональный спад некоторых наших игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:36
причин всего три :
бедность
усталость
мало бразильцев
Maikl322
Maikl322 ответ ЦКВД (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:58
квД да ты ,, мудрец,, ...
Рома Агашин
Рома Агашин ответ ЦКВД (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:04
Полностью с вами согласен. Посмотреть хотя бы на касьеру, не обвести ни ускорится, ни ударить. Зачем такой нападающий нужен непонятно.
minai
minai
вчера в 22:50
Вот всё это вот от бедности.
275z9m3q2g52
275z9m3q2g52
вчера в 21:57
Короче игроки виноваты, он здесь не причём
adekvat
adekvat
вчера в 21:54
Первая причина это тренер, она же и последняя.
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:48
Счастье Зенита, что он не играет в ЛЧ с этими командами...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:46
Джек, я Вас умоляю. Вы отлично понимаете мою мысль))).
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
Ипсвич Таун, Мальорка, Вальядолид. Ну такие пока соперники) я думаю на одном уровне с Динамо, Рубином или Спартаком)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:29
Согласен с вами....
Зенит по стоимости состава превосходит Акрон лишь в 10 раз....
А Реал...Алавесы и Вальеканы более чем в 20 раз....
Несопоставимы....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:21
Я думаю, лучше кровати поменять в барделе...
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:19
Точно)...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:19
Особенно если посмотреть на соперников Зенита и Реала с МС.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:09
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:00, ред.
    Акрон с Победой !!!
    Зенит с 1-м местом в группе !!!
    Семаку не унывать и не придумывать "неудачи".....
    Всем бы такие неудачи.....9 матчей - 2 пропущенных....даже у МС и Реала статистика хуже...))

    Но Богданыч молодец....не теряет чувство юмора...даже после неудачной серии пенальти....
    "Не хватает свежести"...)))
    Через месяц после начала чемпионата....
    Поговаривают Медведев сегодня в Бразилию звонил...интересовался есть ли Свежесть.....и по чём...
    Capral
    Capral
    вчера в 20:59
    И снова, всё что угодно, только не он- он не виноват.
    Уверенный старт из трёх игр?! А может всё-таки тренерская несостоятельность, а, Богданыч?!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:58
    Просто мало игроков у зенита, надо докупить пару тройку
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:57, ред.
    Семак, как всегда, ни о чём ...
    Главная причина неудач Зенита это тренер.
    Разве может быть другая, когда очень дорогой состав проигрывает гораздо более дешёвому. Тренер не оправдывает ожидания.
    Гость
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