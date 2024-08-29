Роналду, Гвардиола и Агуэро ошарашили подарками. А вот в «Манчестер Юнайтед» нашлись скряги

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29 августа 2024, 14:34

Расскажем о приятной практике в футболе.

Директора, игроки и тренеры получают непропорционально много

Но единицы из них это понимают и ценят. В клубе под сотню сотрудников. Никто не спорит, что футболисты – звёзды. Но даже между ними распределение денег в случайном порядке, а не по заслугам. Кто важнее для побед «Байера»: запасной футболист или аналитики Хаби Алонсо? Конечно, ассистенты тренера важнее. Кто получает больше денег? Резервист. Умные наставники стараются выбить роскошные условия для всего штаба.

Но есть в футболе категория миллионеров, о которой редко говорят, хотя они в ответе за большинство серьёзных ошибок. Речь о директорах. Боссы МЮ , «Барселоны», «Челси» и ПСЖ выписывают себе премии. Их огромную зарплату, в отличие от футболистов, чаще всего скрывают. Вудворд уничтожил «Манчестер Юнайтед», а Бартомеу прибил «Барселону». Оба ушли с огромным состоянием, не заплатив за роковые преступления.

Поскольку все, от баристы до тренера по физической подготовке, прекрасно знают, кто в клубе бездарь, возникает напряжение. Умные тренеры и футболисты снимают его, знакомясь с сотрудниками. Гвардиола знает имена уборщиц на базе «Манчестер Сити». Хорошие наставники заучивают имена детей и супругов персонала. Спрашивают, как у них дела. Сильный тренер знает, что уважение к окружающим формирует коллектив.

А вот слабый наставник не здоровается с фотографом и бухгалтером клуба на базе. А если отношения здоровее, то тренер обязательно проверяет, чтобы зарплаты персонала соответствовали уровню возможностей клуба. Поскольку Гвардиола давно мультимиллионер, а годовая зарплата составляет 22.4 миллиона фунтов, то может себе позволить щедрый жест. Хосеп выдал сотрудникам «Манчестер Сити» личную премию по 10 000 фунтов.

Это по 1.2 миллиона в рублях. Агуэро, когда уходил из «Манчестер Сити», тоже сделал всем подарки. Серхио всегда будут рады видеть на базе «горожан». Аргентинец вручил каждому часы по цене не менее 1 000 фунтов с благодарственной надписью. А ещё Агуэро разыграл свой внедорожник в клубной лотерее. Автомобиль достался парню, который занимается экипировкой в «Манчестер Сити», не самому богатому из всех.

Футболисты могут позволить красивые жесты и дорогие подарки

Холанд подарил всем в «Боруссии» дорогие часы, когда уезжал. Робертсон в сборной Шотландии предоставил прикольные подарочные коробки после выхода на Евро-2024. В «Ювентусе» футболисты первой команды за красные карточки дарили коллегам подарки. Роналду купил дорогие ноутбуки. Лучше бы Неймар дарил всем вокруг подарки, чем проигрывал миллионы евро в казино. Вот где пользы точно нет.

Футболисты не умеют тратить, но когда делают подарки, то хотя бы показывают, что замечают окружающих. Голкипер Трубин, когда переходил из «Шахтёра» в «Бенфику», отправил подарки сотрудникам «горняков». Не забыл также тренеров из академии «Шахтёра», которые помогли ему вырасти в одного из самых заметных молодых голкиперов Европы. У фигур масштаба Роналду таких историй буквально десятки.

Криштиану дарил крутые телефоны сотрудникам «Реала». Португалец такие истории сам не рассказывает, но его бывшие напарники подтверждают. Роналду мог увидеть, что у сотрудника клуба старый телефон, посылал помощника купить 20 флагманов и молча раздавал персоналу. А Мане, когда ушел из «Ливерпуля», не забыл о подарках для 150 сотрудников «красных». Ибрагимович в «Милане» дарил приставки.

Даже когда речь не о Роналду и Агуэро, у игроков хватает денег на приятные жесты. Латераль «Байера» Фримпонг заказал после чемпионства всем напарникам по чемпионскому перстню. Недешёвые украшения, на каждом 120 камней, которые символизируют возраст клуба. Камавинга в 18 лет не поленился составить список из 166 сотрудников «Ренна», каждому и каждой отправил по футболке «Реала».

Игровые проблемы частенько у клубов очень жадных владельцев

Атмосфера в клубе и успехи связаны. Сэр Джим Рэтклифф из МЮ – старый миллиардер. Если есть возможность сократить расходы, то сокращает. Но глупых трансферов это не касается. А вот сотрудников МЮ унизили. Весной клуб урезал бонусы. Вместо бесплатных билетов на матчи предложили один билет за деньги со скидкой. Через сутки после объявления о таком решении клуб оплатит ужин жёнам и девушкам футболистов МЮ в дорогом ресторане.

Из таких мелочей потом вырастают не только финансовые проблемы грандов, но и внутренние дрязги. Пока тен Хаг выдумывает глупые запреты, Рэтклифф настроил против себя работников МЮ . Миллиардер уволит около 200 человек. Ветерану Джонни Эвансу пришлось заступаться за сотрудников. В отдельных случаях работу потеряют три члена одной семьи. Причём все эти люди десятки лет в МЮ , непросто будет быстро найти новый вид деятельности.

Когда обычный завод вынужден идти на сокращение штаба, то есть железные финансовые объяснения. А сэр Рэтклифф сэкономит пару миллионов фунтов, чтобы потом отдать их Санчо и Антони. Большая глупость, которая в футболе всегда наказывается. Неадекватность и жадность руководства обычно отражается на поле. Понятно, что в отдельных клубах раздутый штат. Начинают устраивать знакомых. Но в таком случае чистку лучше начинать с директоров.

Если они занимаются растратой средств владельцев, то должны уйти первыми. А вот тех, кто за кадром, всегда нужно ценить и относиться уважительно. У каждого свой «язык любви». Речь не только о романтических отношениях. Кому-то важна словесная похвала. Комплименты от тренера в футболе тоже работают. Для других нет ничего приятнее, чем инвестиция чужого времени. Молодые футболисты обожают, когда наставник даёт персональные советы.

Помощь – ещё один популярный метод. И подарки, разумеется, в списке. Для определенной категории людей именно они важнее всего. Не все одинаково оценят крутые часы Агуэро, молодежь часто носит электронные гаджеты. Но каждый запомнит, что легендарный Гвардиола дал ему 10 000. Хосеп не обеднел, потратив 600-800 тысяч фунтов. Но в «Сити» ощутили, что для босса все важны. И красиво, и полезно, есть мотивация работать дальше.