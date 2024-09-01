Личка раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча с «Оренбургом»:

Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки.