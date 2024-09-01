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Личка раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»

вчера, 18:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча с «Оренбургом»:

Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:46
состав Ахмата недоукомплектован.
много травмированных....нужны еще 2-3 игроков как минимум.
5 сент. ТО закрывается.
Gotlib
Gotlib ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:34
Там новый тренер будет и наверняка хорошенько настроит футболистов Ахмата на победу. Для Динамо это не будет лёгкая игра.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Не читал и не слышал полностью интервью Главного тренера Динамо, поэтому возможно эта фраза вырвана из контекста, только наверняка эти же слова были на устах большинства свидетелей того матча и адресованы они были как раз в адрес наставника москвичей. Вероятно Марцелу придётся применить воспитательные меры к игрокам основы и на предстоящую двухнедельную паузу в чемпионате всех футболистов запереть на базе и гонять их до седьмого пота. Благо, что не так много сборников покинет расположение клуба. А так же попытаться в ближайшем матче чемпионата дать возможность сыграть молодым российским игрокам, достаточно эффективно проявивших себя в игре на Кубке с самарскими Крыльями, думаю хуже не будет.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 20:03
а команда не раскритиковала тренера ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:34
Не, в наше время это пустое. Только деньгами и серьезными деньгами.
lotsman
lotsman
вчера в 19:15
В первом тайме? А во втором? В первом не видно было, а во втором оно появилось? Автогол Оренбурга и вымученный пенальти, это называется игра? Оно не играло ни в первом, ни во втором.
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
В этом сезоне мы видели хороший "Оренбург" и плохой "Оренбург". Сегодня мы увидели оба в одном матче - по одному в каждом тайме.

"Динамо" провалило первый тайм. Длинные передачи "Оренбурга" раз за разом ставили москвичей в тупик. Не могу не отметить жадность Саида - на перерыв должны были уходить, ведя в два мяча. Казалось, продолжай так играть - и победа будет в кармане.

Но по первым же минутам второго тайма стало ясно, что ничего хорошего ждать не стоит. То что "Оренбург" вырвал ничью - раздолбайство "Динамо" чистой воды. Непонятно, как можно было разбазарить столько голевых моментов и не держать футболистов в обороне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:59
следующая игра с Ахматом.
вполне смогут зацепиться за победу Динамо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57, ред.
Так это ты, Личка, так подготовил команду к матчу.
Поторопись мы все надеть на него лавровый венок.
За такой комментарий руководители клуба должны, как минимум, пожурить тренера. А команду нужно встряхнуть... Есть хороший способ - закрыть на базе. Можно провести дополнительные тренировки.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:43
Потеря очков... Поэтому и критика
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