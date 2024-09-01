Личка раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча с «Оренбургом»:
Вы видели команду «Динамо» в первом тайме на поле? Я нет. Видел только «Оренбург», который бился, старался давить соперника. Нас вообще на поле не было. Думали, что поиграем на мастерстве, соперник сам отдаст очки.
Поторопись мы все надеть на него лавровый венок.
За такой комментарий руководители клуба должны, как минимум, пожурить тренера. А команду нужно встряхнуть... Есть хороший способ - закрыть на базе. Можно провести дополнительные тренировки.
Поторопись мы все надеть на него лавровый венок.
За такой комментарий руководители клуба должны, как минимум, пожурить тренера. А команду нужно встряхнуть... Есть хороший способ - закрыть на базе. Можно провести дополнительные тренировки.
"Динамо" провалило первый тайм. Длинные передачи "Оренбурга" раз за разом ставили москвичей в тупик. Не могу не отметить жадность Саида - на перерыв должны были уходить, ведя в два мяча. Казалось, продолжай так играть - и победа будет в кармане.
Но по первым же минутам второго тайма стало ясно, что ничего хорошего ждать не стоит. То что "Оренбург" вырвал ничью - раздолбайство "Динамо" чистой воды. Непонятно, как можно было разбазарить столько голевых моментов и не держать футболистов в обороне.
"Динамо" провалило первый тайм. Длинные передачи "Оренбурга" раз за разом ставили москвичей в тупик. Не могу не отметить жадность Саида - на перерыв должны были уходить, ведя в два мяча. Казалось, продолжай так играть - и победа будет в кармане.
Но по первым же минутам второго тайма стало ясно, что ничего хорошего ждать не стоит. То что "Оренбург" вырвал ничью - раздолбайство "Динамо" чистой воды. Непонятно, как можно было разбазарить столько голевых моментов и не держать футболистов в обороне.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!