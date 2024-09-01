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Деограсия: «Руководство довольно игрой команды»

вчера, 15:25

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как руководство клуба оценивает игру команды.

Василий Петрович [Еремякин, президент клуба] и наш спортивный директор всегда приходят к нам на тренировки и проявляют к нам доверие. Руководство довольно игрой команды, а что касается результатов: да, есть над чем работать, их нужно улучшать. Нужно понимать, что у команды были большие изменения, есть много молодых парней, которым нужен период на адаптацию. Кроме того, были травмы.

Напомним, после шести туров «Оренбург» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
Не знаю как руководство, но болельщики НЕ ДОВОЛЬНЫ....
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:28
Это хорошо, что руководство довольно тренером...
Пусть у него и дальше будет всё нормально.
Гость
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