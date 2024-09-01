Деограсия: «Руководство довольно игрой команды»

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, как руководство клуба оценивает игру команды.

Василий Петрович [Еремякин, президент клуба] и наш спортивный директор всегда приходят к нам на тренировки и проявляют к нам доверие. Руководство довольно игрой команды, а что касается результатов: да, есть над чем работать, их нужно улучшать. Нужно понимать, что у команды были большие изменения, есть много молодых парней, которым нужен период на адаптацию. Кроме того, были травмы.