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«Арсенал» не продал Троссарда в Саудовскую Аравию

вчера, 18:27

«Арсенал» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по нападающему Леандро Троссарду.

Саудовский клуб предлагал 5 миллионов евро за аренду футболиста на год с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

«Арсенал» чётко дал понять, что Троссард не продаётся.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:51
Это был бы выстрел себе в ногу если бы Эду и Артета согласились на такой переход! и я очень рад, что этой продажи не состоялось!
Во-первых, таких игроков как наш енот очень мало, которые достоины играть в основе, но смирно сидит на лавке и ждет свое время, а после выхода еще и заметно усиливает игру забивая важные мячи или отдает результативные передачи!
Во-вторых, трансферное окно в Европе уже закрыто и нет никакого смысла в этих 35 млн, т.к замены игроку не подписать, да и 35 млн не такие большие деньги, что-бы отпускать своего джокера, пусть даже и возрастного!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30
Ну и правильно - "не всё арабам масленица"...)
Гость
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