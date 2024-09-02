«Арсенал» не продал Троссарда в Саудовскую Аравию

«Арсенал» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по нападающему Леандро Троссарду.
Саудовский клуб предлагал 5 миллионов евро за аренду футболиста на год с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.
«Арсенал» чётко дал понять, что Троссард не продаётся.
Во-первых, таких игроков как наш енот очень мало, которые достоины играть в основе, но смирно сидит на лавке и ждет свое время, а после выхода еще и заметно усиливает игру забивая важные мячи или отдает результативные передачи!
Во-вторых, трансферное окно в Европе уже закрыто и нет никакого смысла в этих 35 млн, т.к замены игроку не подписать, да и 35 млн не такие большие деньги, что-бы отпускать своего джокера, пусть даже и возрастного!
Во-первых, таких игроков как наш енот очень мало, которые достоины играть в основе, но смирно сидит на лавке и ждет свое время, а после выхода еще и заметно усиливает игру забивая важные мячи или отдает результативные передачи!
Во-вторых, трансферное окно в Европе уже закрыто и нет никакого смысла в этих 35 млн, т.к замены игроку не подписать, да и 35 млн не такие большие деньги, что-бы отпускать своего джокера, пусть даже и возрастного!