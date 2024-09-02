«Арсенал» не продал Троссарда в Саудовскую Аравию

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вчера, 18:27

«Арсенал» отклонил устное предложение «Аль-Иттихада» по нападающему Леандро Троссарду.

Саудовский клуб предлагал 5 миллионов евро за аренду футболиста на год с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро.

«Арсенал» чётко дал понять, что Троссард не продаётся.