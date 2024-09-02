Осимхен может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды.
На футболиста не рассчитывают в Италии.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды.
На футболиста не рассчитывают в Италии.
В Сарайке прекрасно прижился Икарди, забивает чуть ли не в каждом матче,
а в два страйкера в наше время, по-моему, никто не играет, и Сарай в том числе.
Да, Икарди сейчас с повреждением, но вернётся на поле уже в этом месяце.
Зачем Сараю два таких игрока? Один из них будет точно лавочник..
В Сарайке прекрасно прижился Икарди, забивает чуть ли не в каждом матче,
а в два страйкера в наше время, по-моему, никто не играет, и Сарай в том числе.
Да, Икарди сейчас с повреждением, но вернётся на поле уже в этом месяце.
Зачем Сараю два таких игрока? Один из них будет точно лавочник..