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Осимхен может перейти в «Галатасарай»

вчера, 17:18

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды.

На футболиста не рассчитывают в Италии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:40
есть в этом что-то странное
баск
баск
вчера в 18:11, ред.
Ерунда какая-то..
В Сарайке прекрасно прижился Икарди, забивает чуть ли не в каждом матче,
а в два страйкера в наше время, по-моему, никто не играет, и Сарай в том числе.

Да, Икарди сейчас с повреждением, но вернётся на поле уже в этом месяце.
Зачем Сараю два таких игрока? Один из них будет точно лавочник..
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:00
Печально видеть, как Осимхен уходит, но если клуб не видит в нём перспектив, может это и к лучшему. Надеюсь, что он проявит себя в Галатасарае и вернётся в лучшей форме, хотя потом в Наполи его уже никто ждать не будет. В принципе это будет интересный ход для турецкого клуба, Осимхен имеет потенциал стать ключевым игроком, если ему удастся адаптироваться к новому чемпионату. Пока что все эти переходы звучат хорошо на бумаге, но нужно подождать и посмотреть, как нигериец будет себя показывать на практике. Хорошо, чтобы он оправдал свои ожидания, а так конечно на данный момент аренда - разумный шаг для всех сторон.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 17:55
тут не обошлось без слова так сказать рулевого
hh847f5ysdkr
hh847f5ysdkr
вчера в 17:33
Не понятно, почему топ клубы им не интересуются
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:32
Вот и сдулся паренек , никому больше не нужен, надо было продовать год назад когда Челси давали денег
ProKop92
ProKop92 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:25
Мутная с ним история какая-то...
Такое ощущение, что действительно агент лоханулся
shlomo
shlomo
вчера в 17:20
Пусть его агент суетиться по полной программе....
Гость
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