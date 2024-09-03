«Ахмат» объявил о назначении Ташуева главным тренером

Новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев.
Со специалистом подписан двухлетний контракт.
Ташуев уже работал в грозненской команде с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством клуб повторил лучший результат в истории РПЛ, заняв 5-е место.
Мне кажется, что у клуба из Грозного нет чёткой стратегии развития. Потому клуб и мечется из стороны в сторону. Мне кажется Ахмату нужен специалист по разработке стратегии. Такие есть в Голландии и Португалии. Ментально Чечне ближе Португалия.
Мне кажется, что у клуба из Грозного нет чёткой стратегии развития. Потому клуб и мечется из стороны в сторону. Мне кажется Ахмату нужен специалист по разработке стратегии. Такие есть в Голландии и Португалии. Ментально Чечне ближе Португалия.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!