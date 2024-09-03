Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ахмат» объявил о назначении Ташуева главным тренером

вчера, 17:11

Новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев.

Со специалистом подписан двухлетний контракт.

Ташуев уже работал в грозненской команде с сентября 2022 года по август 2023-го. Под его руководством клуб повторил лучший результат в истории РПЛ, заняв 5-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоберт Евдокимов ушёл из «Кубани»
Вчера, 15:58
Кержаков дал комментарий на тему своего ухода из «Кайрата»
Вчера, 11:46
ОфициальноКержаков покинул пост главного тренера «Кайрата». Команда лидирует в лиге
Вчера, 11:00
Невесёлый Роджер. Один из еврограндов выгнал тренера после четырёх туров чемпионата
Вчера, 00:36Олег Лыткин в блоге Тренерская доляКомментарии6
Названа одна из причин отставки Адиева
01 сентября
Официально«Актобе» объявил об отставке Парфёнова
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:28
Кому нужны эти перетряски в разгар сезона?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:35
Терек - Ахмат - Терек ...
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Дежавю. В прошлый раз он работал с сентября по август. Сейчас опять повторяют - с сентября и.......... опять по август? Или как?)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:28
Что ж..удачи ему!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:27
Руководству грозного не хватает терпения...Ташуев не плохой тренер и свой , поэтому дайте ему поработать...
Хиромант
Хиромант ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:26
- Да он и Факелу неплохо подходил. При Ташуеве, наконец-то, появилась хоть какая-то перспектива, нарисовалась схема игры, пошли красивые и результативные комбинации в атаке, надёжность в обороне...
- И вдруг, в один момент всё это рушится... Тренеру - непонятно! Команде - непонятно! Болельщикам - непонятно! Что пошло не так?
- Видимо одному руководству Факела было всё понятно. "Спеца" уволили, "Физрука" взяли, финансы - "постирали в стиральной машинке", ну и далее по сценарию.
- ДА КОГДА ЖЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ? КУДА ПРОПАЛА КОМАНДА ФАКЕЛ (Наглецы из Воронежа)? КОМУ СТРОИЛИ НОВЫЙ СТАДИОН? ПОЧЕМУ МОЛЧИТ АРМИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ? Всё ещё ждут какого-то чуда?...
- Я сам воронежец, болельщик Факела с 40-летним стажем, но в чудеса не верю... При полном бездействии руководства команды - Факелу прямая дорога в 1 лигу. А потом и вторая не за горами...
- Почему???
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
И такой тренероворот каждый год.
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:21
Ничего такого секретного в стратегии развития футбола в Голландии и Португалии нет. Нужно просто серьезно подойти к делу. Любить футбол и свою работу. Это ощущение нужно воспитывать с детства в игроках.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:04
Не был он инициатором.Его это новость ошарашила,но он чеченец,это его малая Родина и он любит ее,я уверен.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:01
Ответ то есть,но,как говорится,"проехали"
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:58
Все верно,не дабавить,не убавить.,хотя есть еще минус,санкции,трудно даются трансферы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:35
События в Ахмате развиваются по спирали. Примерно год назад в это же время там сменился Главный тренер команды с той лишь разницей, что в прошлом сезоне команда занимала одиннадцатое место, а сейчас пятнадцатое. Если оценивать данное решение руководства с турнирной точки зрения, то да, скорее всего оно оправдано, а вот возвращение назад Сергея Абуезидовича выглядит как-то нелогично, зато подчёркивает, что в клубе признали свою поспешность и ошибку годичной давности, если только Тащуев сам не был инициатором той отставки. Удастся ли его подопечным вновь показать результат позапрошлого сезона покажет время. А его дебют после возвращения в Грозный будет не из лёгких, выезд в Москву на встречу с Динамо и домашняя игра с ещё одним из неудачников чемпионата Крыльями покажут нам насколько это возвращение эффективно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25
Не надо было его увольнять. Он ментально подходит Ахмату .
valt134
valt134
вчера в 18:53
Ненадолго.
ermak6848
ermak6848 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
решает Президент клуба
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:22
Трое по кругу ходят? Зачем выгоняли?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
Потом Рахимова назначат?))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:08
Тяжелая задача у Ташуева! Успехов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:06
Ташуем, сегодня мы с тобой Ташуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем....

Посмотрим что покажет на этот раз. Щас главное не вылететь, да и избежать стыков желательно
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:59
Круговорот Ташуева в Ахмате...
Мне кажется, что у клуба из Грозного нет чёткой стратегии развития. Потому клуб и мечется из стороны в сторону. Мне кажется Ахмату нужен специалист по разработке стратегии. Такие есть в Голландии и Португалии. Ментально Чечне ближе Португалия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:24
Остался без ответа вопрос " А зачем выгоняли год назад"":
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 