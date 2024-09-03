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Роберт Евдокимов ушёл из «Кубани»

вчера, 15:58

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани». В сообщении клуба сказано:

Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, на тот момент задачей команды было сохранение прописки в ФНЛ. По итогам сезона-2023/24 команда покинула Первую лигу и в условиях трансферного бана специалист начал новый сезон-2024/25 во Второй лиге А. В 7 сыгранных поединках команда одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и еще 3 раза потерпела поражения. К сожалению, второй раз показать результат сезона-2021/22 не получилось, когда команда провела 44 матча, в которых 29 матчей были без поражений (15 побед, 14 ничьих).

Также с Робертом Геннадьевичем клуб покидают старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры!

Команда идет на 8-м месте в группе «Золото» Второй лиги.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 21:50
Практически весь тренерский штаб в своё время и играл, и тренировал "Ротор". Удачи парни!!!
drug01
drug01
вчера в 17:04
Значит считают что новая метла будет лучше!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:09
Евдокимова нужно было увольнять после прошлого сезона - задачу-то он не выполнил, команда вылетела из ФНЛ. Теперь клуб увольняет тренера, который провёл предсезонную подготовку. Сейчас нужен кризис-менеджер.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:08
Ходят умники по кругу, нигде особо не задерживаясь...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:06
Успехов ему в дальнейшем!
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