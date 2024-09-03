Роберт Евдокимов ушёл из «Кубани»

покинул пост главного тренера «Кубани». В сообщении клуба сказано:

Евдокимов возглавил «Кубань» в апреле текущего года, на тот момент задачей команды было сохранение прописки в ФНЛ . По итогам сезона-2023/24 команда покинула Первую лигу и в условиях трансферного бана специалист начал новый сезон-2024/25 во Второй лиге А. В 7 сыгранных поединках команда одержала 1 победу, трижды сыграла вничью и еще 3 раза потерпела поражения. К сожалению, второй раз показать результат сезона-2021/22 не получилось, когда команда провела 44 матча, в которых 29 матчей были без поражений (15 побед, 14 ничьих).

Также с Робертом Геннадьевичем клуб покидают старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры!