Агент нападающего сборной Турции отреагировал на интерес к игроку из РПЛ

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вчера, 13:45

Футбольный агент Эрк Камил Торос, представляющий интересы нападающего «Бешикташа» и сборной Турции , отреагировал на информацию о том, что «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к его клиенту.

ЦСКА пытается осуществить трансфер Кылычсоя? Это неверная информация. Насчёт интереса «Спартака» я тоже ничего не слышал.

Кылычсой — воспитанник «Бешикташа». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 19-летний левый вингер сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил три жёлтых карточки. ПорталTransfermarkt оценивает Кылычсоя в 12 миллионов евро.