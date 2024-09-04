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Агент нападающего сборной Турции отреагировал на интерес к игроку из РПЛ

вчера, 13:45

Футбольный агент Эрк Камил Торос, представляющий интересы нападающего «Бешикташа» и сборной Турции Семиха Кылычсоя, отреагировал на информацию о том, что «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к его клиенту.

ЦСКА пытается осуществить трансфер Кылычсоя? Это неверная информация. Насчёт интереса «Спартака» я тоже ничего не слышал.

Кылычсой — воспитанник «Бешикташа». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 19-летний левый вингер сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил три жёлтых карточки. ПорталTransfermarkt оценивает Кылычсоя в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:28
Все слова его хрень!Нет дыма без огня!Про Соболя тоже кричали что утка или ГУСЬ!
Вещий
Вещий
вчера в 14:12
Ну вот... дуплетом сбивают уже уточек...
he3pb7jntdrd
he3pb7jntdrd
вчера в 13:56
Своему турку не нашлось место на Родине, хотя он игрок сборной
Гость
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