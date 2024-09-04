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Осимхен подписал контракт с «Галатасараем»

вчера, 15:50

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем». Речь идёт об аренде до конца сезона без права выкупа. Осимхен выбрал себе 45-й номер.

На данный момент клубы изучают документы.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:06
Ожидаемая аренда
Какие-то терки в Наполи у Виктора . Вот и отдали в аренду
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 22:58
Вместо Мбаппе Реал Мадриду нужно было брать этого форварда!
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 18:31
А какие разговоры были про Челси, про АПЛ..
До конца сезона в Турции побегает, а дальше за большими деньгами в Саудовскую Аравию.
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:16
Да!) Та же история произошла и с Кулибали, когда то котировался типа как лучший ЦЗ в СериАле и де Лаурентис заряжал за него 100+ миллионов, но никто соотвественно не стал покупать. В итоге спустя 2 года продал его за 40 млн в Челси, и то сам попросился об уходе, и то, в Англии ничего не показал и через сезон был продан 😁
adekvat
adekvat
вчера в 17:51
Что то пропустил, что случилось.
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:21
Де Лаурентиса можно понять, когда за го... типа Мудрика платят 80 млн, то с чего за лучшего бомбардира Серии А не должны платить 130+?
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 17:19
Ни... себе! Вот это поворот!
112910415
112910415
вчера в 17:09
ну совсем неожиданный поворот
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:42
Сколько разговоров было, а он оказался в Турции
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:26
Понюхал большие бабки, теперь гуляй
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:15, ред.
Очередная жертва Де Лаурентиса))))
Если чесно, жаль Виктора. Все помнят чемпионский сезон Наполи и как он тащит неаполетанцев к победе! Все видели, что это разноплановый форвард, который и на скорости забивал голы, и головой, и при помощи обводки....
Вот тогда, после чемпионства, ему нужно было сразу уходить, ну жадный Де Лаурентис повел себя как шах из сказки про золотую антилопу, но в итоге, вместо 130+ млн ни получил и 65-ти млн, которые просили в конце ТО....
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:08
Путь Кулибали повторил
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