Осимхен подписал контракт с «Галатасараем»

1725454240

вчера, 15:50

Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии подписал контракт с «Галатасараем». Речь идёт об аренде до конца сезона без права выкупа. Осимхен выбрал себе 45-й номер.

На данный момент клубы изучают документы.