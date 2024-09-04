Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем». Речь идёт об аренде до конца сезона без права выкупа. Осимхен выбрал себе 45-й номер.
На данный момент клубы изучают документы.
Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен подписал контракт с «Галатасараем». Речь идёт об аренде до конца сезона без права выкупа. Осимхен выбрал себе 45-й номер.
На данный момент клубы изучают документы.
Если чесно, жаль Виктора. Все помнят чемпионский сезон Наполи и как он тащит неаполетанцев к победе! Все видели, что это разноплановый форвард, который и на скорости забивал голы, и головой, и при помощи обводки....
Вот тогда, после чемпионства, ему нужно было сразу уходить, ну жадный Де Лаурентис повел себя как шах из сказки про золотую антилопу, но в итоге, вместо 130+ млн ни получил и 65-ти млн, которые просили в конце ТО....
Если чесно, жаль Виктора. Все помнят чемпионский сезон Наполи и как он тащит неаполетанцев к победе! Все видели, что это разноплановый форвард, который и на скорости забивал голы, и головой, и при помощи обводки....
Вот тогда, после чемпионства, ему нужно было сразу уходить, ну жадный Де Лаурентис повел себя как шах из сказки про золотую антилопу, но в итоге, вместо 130+ млн ни получил и 65-ти млн, которые просили в конце ТО....