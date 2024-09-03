Президент «Барсы» заявил, что Гюндоган ушёл не из-за экономических факторов

Президент «Барселоны» прокомментировал переход полузащитника в «Манчестер Сити» прошедшим летом.

Решение об уходе Гюндогана было принято не из-за экономических факторов. Он был отличным игроком и человеком в тот год, который он провёл здесь с нами. При всём уважении, мы приняли решение на спортивном уровне. После подписания Дани Ольмо роль Гюндогана была неясна, поскольку у них была очень схожая позиция.