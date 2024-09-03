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Президент «Барсы» заявил, что Гюндоган ушёл не из-за экономических факторов

вчера, 18:35

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход полузащитника Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити» прошедшим летом.

Решение об уходе Гюндогана было принято не из-за экономических факторов. Он был отличным игроком и человеком в тот год, который он провёл здесь с нами. При всём уважении, мы приняли решение на спортивном уровне. После подписания Дани Ольмо роль Гюндогана была неясна, поскольку у них была очень схожая позиция.

Также Лапорта отметил, что каталонский клуб не планировал продавать Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена и Ансу Фати.

Мы не планировали продавать этих игроков. Мы думаем, что они могут дать «Барсе» много славных матчей.

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Все комментарии
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
вчера в 20:40
Просто барса это не семья
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:18, ред.
Гюндоган - глубинный плеймейкер/бокс-ту-бокс.
Ольмо - ЦАП/ ЛВ.
Аналогичные функции?!
Вещий
Вещий
вчера в 19:51
Ну такое ощущение что экономическая составляющая роли не сыграла... фигня на постном масле...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:07
Да ладно, не доверяли Гюндогану, потому и Ольмо подписали, пообещали ему место в основном составе. После чего начали потихоньку выживать Илкая. Гюндоган не стал бороться за место под солнцем и ушёл. Не совсем понятно, почему он приходил в Барселону.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:48
Лучше бы промолчал, сошел бы за умного. Это надо же так оскорблять игрока, который отправился из успешного МС в кризисную Барселону, чтобы помочь им и который отказался от почти 40 млн, которые ему причитались по контракту. Лапорта только антирекламу Барселоны делает.
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