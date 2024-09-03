Президент «Барсы» заявил, что Гюндоган ушёл не из-за экономических факторов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход полузащитника Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити» прошедшим летом.
Решение об уходе Гюндогана было принято не из-за экономических факторов. Он был отличным игроком и человеком в тот год, который он провёл здесь с нами. При всём уважении, мы приняли решение на спортивном уровне. После подписания Дани Ольмо роль Гюндогана была неясна, поскольку у них была очень схожая позиция.
Также Лапорта отметил, что каталонский клуб не планировал продавать Рональда Араухо, Андреаса Кристенсена и Ансу Фати.
Мы не планировали продавать этих игроков. Мы думаем, что они могут дать «Барсе» много славных матчей.
Ольмо - ЦАП/ ЛВ.
Аналогичные функции?!
Ольмо - ЦАП/ ЛВ.
Аналогичные функции?!