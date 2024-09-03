Нападающий «Севильи» перешёл в клуб из Мексики

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вчера, 19:29

Нападающий «Севильи» стал игроком мексиканского «Монтеррея».

Аргентинец подписал контракт с новой командой до 2027 года.

За «Севилью» форвард выступал с 2019 года. В составе испанского клуба он провёл 208 матчей, забил 44 гола и сделал 22 результативные передачи.