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Нападающий «Севильи» перешёл в клуб из Мексики

вчера, 19:29

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос стал игроком мексиканского «Монтеррея».

Аргентинец подписал контракт с новой командой до 2027 года.

За «Севилью» форвард выступал с 2019 года. В составе испанского клуба он провёл 208 матчей, забил 44 гола и сделал 22 результативные передачи.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:20
НЕЕЕЕЕЕТ! Только не Окампос, за что? Почему они разваливают клуб изнутри? Развод у двух семей, владеющих ФК Севилья. Клубу конец, привет Сегунда
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:16
Даже не знаю радоваться или нет)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:47
Всем Админам Доброго Здоровья!
Не сочтите за дерзость моё предложение, как-то расширить тематику футбольных новостей, уж больно большой крен (почти две трети из всей полосы) в сторону трансферных, часто далёких от реально происходящих событий, а скорее на уровне слухов и "сплетен", особенно в будние дни, когда не проводятся матчи в регулярных чемпионатах. Спасибо за понимание.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:33
О, у нас уже есть новости из Мексики...
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