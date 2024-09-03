Нападающий «Севильи» перешёл в клуб из Мексики

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос стал игроком мексиканского «Монтеррея».
Аргентинец подписал контракт с новой командой до 2027 года.
За «Севилью» форвард выступал с 2019 года. В составе испанского клуба он провёл 208 матчей, забил 44 гола и сделал 22 результативные передачи.
Не сочтите за дерзость моё предложение, как-то расширить тематику футбольных новостей, уж больно большой крен (почти две трети из всей полосы) в сторону трансферных, часто далёких от реально происходящих событий, а скорее на уровне слухов и "сплетен", особенно в будние дни, когда не проводятся матчи в регулярных чемпионатах. Спасибо за понимание.
Не сочтите за дерзость моё предложение, как-то расширить тематику футбольных новостей, уж больно большой крен (почти две трети из всей полосы) в сторону трансферных, часто далёких от реально происходящих событий, а скорее на уровне слухов и "сплетен", особенно в будние дни, когда не проводятся матчи в регулярных чемпионатах. Спасибо за понимание.