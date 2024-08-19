В РФС назвали категорически неуместным заявление Андреева о судействе

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
В субботу Андреев в комментарии порталу «РБ Спорт» в нецензурной форме высказался о работе арбитров в прошедшей игре.
Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно, в большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие. Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга».
В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу в Оренбурге на очень высоком уровне. Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении, на мой взгляд, перешли черту нормальности.
Что касается высказываний субъектов футбола в отношении конкретных людей и клубов, мы призываем всё футбольное сообщество к соблюдению этики. Если есть какие-то факты и обстоятельства, то их нужно передать в департамент защиты игры РФС, департамент судейства. Мы открыты и готовы исследовать любую информацию. За всё время моей работы в РФС не было эпизода, когда бы к нам поступил сигнал, и мы бы отмахнулись от него. Мне кажется, что публичные комментарии в духе «мы же знаем, что в таком-то матче что-то было нечисто» без предъявления любых объективных доказательств бросают тень на весь наш футбол, в том числе и на клубы.
это относится и к дискуссиям, и к комментариям
это относится и к дискуссиям, и к комментариям