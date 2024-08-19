В РФС назвали категорически неуместным заявление Андреева о судействе

Глава судейского департамента Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал высказывания спортивного директора «Оренбурга» о судействе в матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

В субботу Андреев в комментарии порталу «РБ Спорт» в нецензурной форме высказался о работе арбитров в прошедшей игре.

Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно, в большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие. Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга».

В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу в Оренбурге на очень высоком уровне. Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении, на мой взгляд, перешли черту нормальности.