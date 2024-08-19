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В РФС назвали категорически неуместным заявление Андреева о судействе

вчера, 15:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в матче 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

В субботу Андреев в комментарии порталу «РБ Спорт» в нецензурной форме высказался о работе арбитров в прошедшей игре.

Заявление представителя «Оренбурга» выглядит категорически неуместно, в большей степени даже не содержание, а форма, так как с этим клубом у нас выстроен хороший рабочий диалог, я регулярно общаюсь и с президентом, и со спортивным директором. Надеюсь, что, несмотря на такую эмоциональную реакцию, мы сможем сохранить рабочее взаимодействие. Если говорить о самом матче, то анализ инспектора и департамента судейства говорит о том, что никакой предвзятости в работе самого опытного нашего арбитра не было. Это подтверждают и многочисленные независимые судейские эксперты и бывшие судьи в медиа. Скажу больше, в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу «Оренбурга».

В каждом матче все его участники допускают ошибки: их делают и игроки, и тренеры, и судьи. Из этого состоит игра. В абсолютно любом матче можно найти мелкие ошибки судей. Но в целом судейская бригада провела встречу в Оренбурге на очень высоком уровне. Я понимаю эмоции, желание защитить молодую команду, но форма подачи и поведение в подтрибунном помещении, на мой взгляд, перешли черту нормальности.

Что касается высказываний субъектов футбола в отношении конкретных людей и клубов, мы призываем всё футбольное сообщество к соблюдению этики. Если есть какие-то факты и обстоятельства, то их нужно передать в департамент защиты игры РФС, департамент судейства. Мы открыты и готовы исследовать любую информацию. За всё время моей работы в РФС не было эпизода, когда бы к нам поступил сигнал, и мы бы отмахнулись от него. Мне кажется, что публичные комментарии в духе «мы же знаем, что в таком-то матче что-то было нечисто» без предъявления любых объективных доказательств бросают тень на весь наш футбол, в том числе и на клубы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:57
всегда есть уровень, ниже которого опускаться нельзя!
это относится и к дискуссиям, и к комментариям
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:35
У каждого своё мнение, с которым можно и не соглашаться...
Capral
Capral
вчера в 16:10, ред.
Меня всегда поражает и возмущает позиция людей, которые, сами- нечистоплотные, но при этом, еще и предъявляют претензии другим!!! Ну ведь все же видели, как, Оренбург подарил победу Динамо, в кубковой игре, весной!!! И еще совсем неизвестно, что будет в этом сезоне. Прежде, чем заявы писать и осуждать других- самому надо быть кристально чистым!!!!!!!
a-league
a-league
вчера в 15:55
Уголовник дорвался до руководящей должности
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:30, ред.
Думаю надо было высказаться без мата!Если ты и считаешь их такими, то зачем уподобляться им?
Гость
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