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ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Сычёв вошёл в комитет РФС по социальной ответственности

вчера, 14:15

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв вошёл в состав комитета Российского футбольного союза по социальной ответственности. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло 19 августа.

Сычёв с конца января является президентом омского «Иртыша», выступающего в дивизионе «А» Второй лиги.

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Все комментарии
q6dvq7qvau27
q6dvq7qvau27
вчера в 16:53
Комитет по комитету комитетов)
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:40
Где уже только не играл, каких постов не занимал...
4c7cc9k3tvex
4c7cc9k3tvex
вчера в 15:20
спартак сломал судьбу и карьеру незаурядного игрока.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:27
Сычев был талантливым игроком...
Но его талант закончился после скандального ухода из Спартака. Там он мог стать великим игроком. Но получилось то, что получилось - вмешались деньги. Сейчас Сычев стал обыкновенным свадебным генералом в далёком Омске. А теперь он ещё и мелкий чиновник РФС.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:16
Димон начинает делать головокружительную карьеру...)
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