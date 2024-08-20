Сычёв вошёл в комитет РФС по социальной ответственности

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вчера, 14:15

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России вошёл в состав комитета Российского футбольного союза по социальной ответственности. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС , которое прошло 19 августа.

Сычёв с конца января является президентом омского «Иртыша», выступающего в дивизионе «А» Второй лиги.