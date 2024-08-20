Сычёв вошёл в комитет РФС по социальной ответственности

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв вошёл в состав комитета Российского футбольного союза по социальной ответственности. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло 19 августа.
Сычёв с конца января является президентом омского «Иртыша», выступающего в дивизионе «А» Второй лиги.
Но его талант закончился после скандального ухода из Спартака. Там он мог стать великим игроком. Но получилось то, что получилось - вмешались деньги. Сейчас Сычев стал обыкновенным свадебным генералом в далёком Омске. А теперь он ещё и мелкий чиновник РФС.
Но его талант закончился после скандального ухода из Спартака. Там он мог стать великим игроком. Но получилось то, что получилось - вмешались деньги. Сейчас Сычев стал обыкновенным свадебным генералом в далёком Омске. А теперь он ещё и мелкий чиновник РФС.