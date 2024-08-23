Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСТоварищеские матчи. Сборные 2024

Осенью сборная России может провести два домашних матча

вчера, 11:05

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о планах проведения двух домашних матчей сборной России с азиатскими сборными.

Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырёх матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России.

Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года. Из числа 28 национальных команд Азии, потерявших шанс на участие в ближайшем ЧМ, наивысший рейтинг у Сирии (93-е место).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСычёв вошёл в комитет РФС по социальной ответственности
20 августа
В РФС назвали категорически неуместным заявление Андреева о судействе
19 августа
ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть два эпизода матча с «Краснодаром»
15 августа
ОфициальноОрсато покинул РФС
15 августа
В РФС сообщили, что Орсато не отказывался от работы в организации
14 августа
СлухиОрсато отказался от работы в РФС вскоре после назначения
14 августа
Все комментарии
puenhdq3uu46
puenhdq3uu46
вчера в 11:34
Это отличная возможность для нашей команды показать свою силу и мастерство на международной арене. Уверен, что эти матчи будут напряжёнными и интересными для всех любителей футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:25
Теперь к нам позовем вьетнамцев)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 