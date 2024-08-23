Осенью сборная России может провести два домашних матча

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вчера, 11:05

Генеральный секретарь РФС сообщил о планах проведения двух домашних матчей сборной России с азиатскими сборными.

Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырёх матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России.