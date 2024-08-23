Осенью сборная России может провести два домашних матча

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о планах проведения двух домашних матчей сборной России с азиатскими сборными.
Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России. Из оставшихся четырёх матчей у нас определены два, они пока планируются к проведению в России.
Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года. Из числа 28 национальных команд Азии, потерявших шанс на участие в ближайшем ЧМ, наивысший рейтинг у Сирии (93-е место).