Президент «Сьона» рассказал о переходе Антона Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» подтвердил переход полузащитника :

Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что , ха-ха!