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Президент «Сьона» рассказал о переходе Антона Миранчука

вчера, 22:13

Президент швейцарского «Сьона» подтвердил переход полузащитника Антона Миранчука:

Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!

Напомним, россиянин находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:23
затмить Марио Балотелли !
2jyk823eaqwq
2jyk823eaqwq
сегодня в 04:56
Не самое достойное продолжение карьеры.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:34
А сколько разговоров было про него... Аякс, Фейенорд, Зенит... Это неполный список клубов, куда слухи, распространяемые агентом, отправляли Антона Миранчука. Что-то агенту удалось - на его наживку клюнул заштатный Сьон. Сомневаюсь, что мы часто будем слышать о новичке швейцарского клуба. О нём скоро забудут.
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