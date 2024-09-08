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Агент Дзюбы: «Ведём переговоры с несколькими клубами»

вчера, 15:55

Леонид Гольдман, агент нападающего Артёма Дзюбы, дал комментарий касательно будущего игрока.

До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артём очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артём не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение.

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Дзюба Артём
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:10
нет, им он уже отказал
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:01
С такой репутацией игрок не нужен никому....
lotsman
lotsman
вчера в 17:59
Артёму пора уже найти другую сферу деятельности. В шоу бизнесе, например. Ведь получается же у него в рекламных роликах. Вот и надо развивать в этом направлении. Глядишь и запоёт. И станет звездой. Мало ли их, таких звёзд из ничего. Или в кино. Там тоже хватает таких, артистов сериалов. Может и Артёму попрёт. А в футболе его карьера закончилась. И лучше вовремя уйти, чем опускаться всё ниже и ниже.
pfte6s9ydktw
pfte6s9ydktw
вчера в 17:50
Надеюсь не одна команда его не возьмёт, пора ему отдалиться от футбола
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:40
Клуб анонимных онанистов если только
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:21
Азмун не даст соврать )))
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:19
Та зачем он нужен, его место в медиа футболе, там как раз контент нужен.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
Ювентус с Баварией стоят в очереди.....
112910415
112910415
вчера в 17:01
в футболке команды РПЛ запросто мы его увидим !
продаются же футболки ...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:44
Задолбали уже своим зюбам!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
А у агента Лёни есть "здравое зерно" в рассуждениях - "Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит."....)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:15
Агент рассказывает небылицы...
Зачем он это делает? А делает он это для того, чтобы создать впечатление, будто его клиентом интересуется большинство клубов РПЛ. На самом деле о Дзюбе спрашивают лишь для порядка. Артём, угомонись уже...
drug01
drug01
вчера в 16:11
Слишком долго ведёте скоро конец сезона
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:10
Если и интересовались несколько клубов...то большая часть сейчас откололась после слов "Дзюба поможет в раздевалке"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:06
Хорошо бы уточнить. С какими клубами? С ночными ? Тогда флаг вам в руки. В ночных клубах фирменное шоу Дзюбы с правой рукой будет на бис. Контракт обеспечен.
Гость
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