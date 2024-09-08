Агент Дзюбы: «Ведём переговоры с несколькими клубами»

Леонид Гольдман, агент нападающего , дал комментарий касательно будущего игрока.

До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артём очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ . Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артём не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение.