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«Это выбор футболиста». Агент Антона Миранчука — о «Сьоне»

вчера, 11:26

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном переходе игрока в «Сьон».

Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру.

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Все комментарии
бундер
бундер
вчера в 22:43
Выбрал спокойствие. Не особо понятно зачем, но не осуждаю. Тихий город, тихий чемп, зарплата более-менее, кайф.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:39
Всяк труд почётен....
Сьон значит Сьон...
Тихо...спокойно...стадиончик на 14,5 тысяч...в Лиге 12 команд....все в шаговой доступности....ни перелётов тебе ни гостиниц....городок с населением 28 тыщ...сыр, шоколад на уровне....те же часы можно прикупить не из Шанхая....)))
Что ещё надо чтоб спокойно завершить карьеру....
112910415
112910415
вчера в 14:40
спрос отсутствует, к сожалению
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:12
Вова, привет. Сьон - клуб середняк Швейцарской лиги. К тому же из 1,5 млн зарплаты 45% уйдут на налоги, т.е. будет на руки получать меньше чем в Локо заметно. Но сейчас абы куда то.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 13:33
Выбрал 63
adekvat
adekvat
вчера в 13:31
А он нужен сильному клубу?
qu62cn6854yx
qu62cn6854yx
вчера в 12:47
Сколько уже клубов перебрали, да и в Сьоне он никому не нужен.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:07
Да уж кто то бы взял...здесь уже не до жиру...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:52
Почему Сьон, а не клуб более высокого уровня? Да потому, что Аякс и Фейенорд открестились от слухов а Зенит даже комментировать их не стал. Это ещё не факт, что Антон будет в Сьоне.
lotsman
lotsman
вчера в 11:45
Его решение, значит пусть будет так. Его решение никто не оспаривает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:41
Высокого мнения... Никто не берёт...
fxb7vdvtuk8g
fxb7vdvtuk8g
вчера в 11:31
Действительно сам футболист всё решает!!!
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