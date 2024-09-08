«Это выбор футболиста». Агент Антона Миранчука — о «Сьоне»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника , высказался о возможном переходе игрока в «Сьон».

Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру.