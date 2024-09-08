«Это выбор футболиста». Агент Антона Миранчука — о «Сьоне»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о возможном переходе игрока в «Сьон».
Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру.
Сьон значит Сьон...
Тихо...спокойно...стадиончик на 14,5 тысяч...в Лиге 12 команд....все в шаговой доступности....ни перелётов тебе ни гостиниц....городок с населением 28 тыщ...сыр, шоколад на уровне....те же часы можно прикупить не из Шанхая....)))
Что ещё надо чтоб спокойно завершить карьеру....
Сьон значит Сьон...
Тихо...спокойно...стадиончик на 14,5 тысяч...в Лиге 12 команд....все в шаговой доступности....ни перелётов тебе ни гостиниц....городок с населением 28 тыщ...сыр, шоколад на уровне....те же часы можно прикупить не из Шанхая....)))
Что ещё надо чтоб спокойно завершить карьеру....