Полузащитник «Бетиса» перешёл в «Аль-Араби»

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вчера, 10:19

Полузащитник «Бетиса» продолжит карьеру в «Аль-Араби». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Игрок подписал с катарским клубом трёхлетний контракт.

Родри находился в системе «Бетиса» с лета 2016 года. За клуб из Севильи он сыграл 127 матчей, забил 8 мячей и отдал 15 голевых передач. В текущем сезоне 24-летний правый атакующий полузащитник провёл 3 игры в Ла Лиге и 2 игры в квалификации Лиги Конференций, в которых отметился голом и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 3 миллиона евро.