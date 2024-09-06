«Рома» берёт пример с чемпионов. Взяли двух главных свободных агентов – мешает одна деталь

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06 сентября 2024, 09:06

Новая команда только формируется.

Созрели для обновления

Римские клубы в последние годы не являются серьёзной силой в Серии А. «Лацио» по привычке прыгал выше головы – и пару раз даже цеплялся за медальную борьбу (теперь наступил жёсткий откат). В «Роме» же происходила устойчивая стагнация. В двух предыдущих сезонах клуб старался отделаться минимальными тратами на усиление. Следили за свободными агентами, договаривались об арендах. Так в столичном коллективе появились Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, но клуб проигрывал конкуренцию по темпам усиления. Римляне скорее латали дыры и надеялись на удачу.

В двух предшествующих сезонах «Рома» при Жозе Моуриньо стояла на месте и не могла добиться ощутимого прогресса. Рокировка Жозе-Даниэле дала эмоциональный импульс – Де Росси как легенда «Ромы» вернул клубу дух и необходимый менталитет. Но это был временный эффект.

Резюмируя – в клубе назрела необходимость активной трансферной кампании. И можно сказать, что её увидели. Конечно, не как у «Юве» и «Наполи», которые летом-2024 потратили на усиление больше всех в Серии А (164,8 и 149,5 млн евро соответственно). Но больше «Милана» и «Интера» с показателем 91 миллион (четвёртое место в лиге).

Летом провели основную часть закупки

Последовало усиление во всех линиях. В тандем к Миле Свилару подписали опытного вратаря Мэтью Райана – австралиец к своим 32 годам успел побывать в «Валенсии», «Брайтоне», «Арсенале», «Сосьедаде», а последние сезоны он провёл в АЗ . На флангах обороны появились Анхелиньо, Самуэль Даль, Сауд Абдул Хамид. 23 миллиона евро потратили на центрхава Энцо Ле Фи, также арендовали Куадио Коне.

Самое интересное – в группе атаки. Римляне смогли подхватить Алексиса Салемакерса. Бельгиец стал инородным телом в «Милане», хотя на первых порах сумел влиться в коллектив. В прошлом сезоне вингера уже отдавали в аренду «Болонье», там Алексис тоже был неплох. Поэтому римляне решились на сделку.

Салемакерсу пришлось уйти на левый фланг, поскольку на правом первым выбором стал Матиас Суле – ещё одна римская трансферная удача. 21-летний вингер – воспитанник «Ювентуса», который созрел для игры на взрослом уровне. Сначала его отдали «Фрозиноне» в аренду. А минувшим летом в туринском клубе началась перестройка, новому тренеру понадобились более опытные исполнители, поэтому Матиасу стали искать другую команду. Таким образом, «Рома» получила перспективного футболиста с опытом игры в Серии А, причём за сравнительно небольшой ценник (25 млн евро).

На острие же взяли Артема Довбика – Лукаку ушёл, а Дибала больше раскрывается на позиции инсайда или ложной девятки. Украинец подошёл и по набору навыков, и по комплекции.

Приятный бонус – трансферы по следам «Интера»

Куда интереснее то, что римляне успели провернуть после закрытия трансферного окна. На рынке уже проделали огромную работу, а под конец подписали двух свободных агентов. Без клуба остаются сильные исполнители – Адриен Рабьо, Андре Гомеш, Языджи и другие. «Рома» подхватила Матса Хуммельса и Марио Эрмосо.

В предыдущих клубах ни тот, ни другой не были балластом. Первый регулярно появлялся на поле в составе «Боруссии», второй провёл больше 30 матчей за «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги. Просто в Дортмунде и Мадриде решили обновиться, а у этих двоих в любом случае истекали контракты.

«Рома», в свою очередь, входила в чемпионат с двумя центрбеками – Н'Дика и Манчини. Так, Марио и Матс добавили необходимой глубины составу римлян, при этом Де Росси не придётся бояться за надёжность обороны с ними в составе. У обоих достаточно опыта и качеств закрыть позицию.

Самое приятное – что это необходимое усиление произошло за счёт свободных агентов. Конечно, это подтверждает, что у клуба нет необходимых ресурсов, иначе смогли бы бороться за более интересных новичков. Но в обращении к свободным агентам на самом деле нет ничего плохого, особенно если действовать грамотно. «Интер» там постоянно алмазы находит – «нерадзурри» так чемпионскую команду построили.

Начало сезона так себе, назревает тренерский вопрос

На старте сезона «Рома» неубедительна. В первом же туре потеряли очки с «Кальяри» (0:0), годом ранее эта команда боролась за выживание. Затем последовало поражение от другого андердога – «Эмполи». Ничья с «Юве» вроде и должна радовать, но три матча без побед – откровенный провал.

Менеджмент клуба сделал свою часть работы на достаточно высоком уровне. Появляются вопросы к позиции главного тренера. Зимой выбор в пользу Де Росси был понятен. При Моуриньо начался застой, который команда не могла преодолеть. Даниэле же – воспитанник римлян, он провёл в этом клубе почти всю карьеру. И застал время борьбы за медали и титулы. Это гарантировало стопроцентную отдачу от специалиста и наведение порядка в раздевалке – улучшение микроклимата и психология чемпиона перекрывали минусы (в виде тактической необученности и прочее).

Этакий кризис-менеджмент. Но всё, о чём идёт речь – временный эффект, который работает на короткой дистанции. Было изначально понятно, что со временем на первый план выйдут качества Де Росси-тренера, а не Де Росси-мотиватора. Пока видно, что не хватает гибкости, опыта. Поэтому вполне логичный вопрос – стоило ли оставлять Даниэле. Это важная часть клуба, но ему необходима выучка. Он дал необходимый эффект во второй части сезона, а теперь нужна именно системность, а не голая мотивация.