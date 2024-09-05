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Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ

вчера, 20:43

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес стал футболистом клуба «Юнайтед» из чемпионата ОАЭ.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В последний раз Промес играл 9 декабря 2023 года. В феврале Нидерланды объявили его в международный розыск, затем игрока задержали в Дубае.

Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ

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Все комментарии
wzp92bpe5t92
wzp92bpe5t92 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 03:34
То есть вы к торговле наркотиками нормально относитесь, главное, что бы не поймали, а так всё нормально.
Как то очень не аккуратно вы выразились или если спартач, то любое злодияние можно обелить и даже сделать благородным?
Такие как Промес должны гнить в тюрьме (в лучшем случае), а не в футбол играть.
derrik2000
derrik2000 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:05
ЗАПОМНИТЕ!
Судят НЕ за то, что СОВЕРШИЛИ, а за то, что ПОПАЛСЯ!
Кто НЕ попался, имея АГРАМАДНОЕ БАБЛО, тот - честный и порядочный человек!
Пример для подражания. ))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:32
зачем он в Спартаке? уголовник
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:30
"Мирлинд Даку привлек внимание «Спартака».

По данным инсайдера Ивана Карпова, после неудачной попытки купить Джона Кордобу у «Краснодара» красно-белые переключились на форварда «Рубина» и сборной Албании. В то же время московская команда изучает зарубежных футболистов.

«Краснодар» тоже продолжает бороться за Даку и собирается предложить 10 мнл евро, хотя казанцы уже дали понять, что не собираются отпускать нападающего."
Вещий
Вещий
вчера в 22:17
офигенный поворот события..... а то уже собрались рыть тоннель для его спасения... :)))
alexgurzan
alexgurzan ответ Сашка Охотник (раскрыть)
вчера в 22:12
Заминка с турниром была, очки на месте, проверяйте.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:00, ред.
Ох, ёпрст!!!!!!!!!!!!!!

"Трансфер Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео с игроком в женском платье и с макияжем. Генпрокуратура и СК проверят ролик


Ранее стало известно, что московский клуб договорился с португальской «Виторией» о трансфере защитника за 2,5 млн евро.

Однако трансфер находится по угрозой срыва из-за шуточного ролика в TikTok, где Рикарду появился в откровенном женском платье и с макияжем на лице, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят это видео. Футболиста могут привлечь к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Руководитель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников сказал, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. «Спартак» отказался от комментариев."


Этот Андрей Загонников - "Отец России", за Зенит, наверное, "притапливает"... ))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:54
Квинси и в тюрме не пропадет и там будет играть в футбол...)... А так удаче тебе Антошка...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:44
Удачи, родной
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:37
Отлично! Будет там форму поддерживать до возвращения в Спартак.
Сашка Охотник
Сашка Охотник ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:19
Писали, что лига Наций будет учитываться. Швеция сыграла, почему баллов нет
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:11
Ну, а что?
Нормально.
Хозяин клуба - РУССКИЙ предприниматель.
Будет с кем "за Москву, за Россию" потолковать. ))
Если в декабре "дружественная страна" по определению Путина, даст разрешение на выезд в Россию, то вот тебе и НЕрастренированный игрок в Спартаке.
Пусть пылит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:09
Интересно, а если через месяц поступит запрос на экстрадицию, то отпустят?
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:08
Только приутихло немного, неужели опять?!! Не надо. Я уже сплюнул.
drug01
drug01
вчера в 21:05
Вероятно он ещё поиграет....
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:01
Скоро про Соболева новости попрут)...устанешь читать...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:00
В ОАЭ контракты с наркодилерами не заключают...
lotsman
lotsman
вчера в 20:59
Слишком много Промеса стало на сайте. Следующая новость - Квинси вышел на поле.)
em4pt42zw84k
em4pt42zw84k
вчера в 20:55
Неплохо устроился наркодиллер несчастный
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