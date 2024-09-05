Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес стал футболистом клуба «Юнайтед» из чемпионата ОАЭ.
Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
В последний раз Промес играл 9 декабря 2023 года. В феврале Нидерланды объявили его в международный розыск, затем игрока задержали в Дубае.
Нормально.
Хозяин клуба - РУССКИЙ предприниматель.
Будет с кем "за Москву, за Россию" потолковать. ))
Если в декабре "дружественная страна" по определению Путина, даст разрешение на выезд в Россию, то вот тебе и НЕрастренированный игрок в Спартаке.
Пусть пылит.
Нормально.
Хозяин клуба - РУССКИЙ предприниматель.
Будет с кем "за Москву, за Россию" потолковать. ))
Если в декабре "дружественная страна" по определению Путина, даст разрешение на выезд в Россию, то вот тебе и НЕрастренированный игрок в Спартаке.
Пусть пылит.