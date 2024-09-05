Квинси Промес подписал контракт с клубом «Юнайтед» из ОАЭ

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вчера, 20:43

Экс-нападающий «Спартака» стал футболистом клуба «Юнайтед» из чемпионата ОАЭ .

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В последний раз Промес играл 9 декабря 2023 года. В феврале Нидерланды объявили его в международный розыск, затем игрока задержали в Дубае.