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Семак — лучший тренер месяца в РПЛ

вчера, 11:17

Наставник «Зенита» Сергей Семак получил награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Также в число претендентов входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).

Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович. Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплён за лидером голосования экспертов, то обладателем награды стал наставник «Зенита».

Напомним, в первых семи турах РПЛ «сине-бело-голубые» ни разу не проиграли (5 побед и 2 ничьих), забили 18 мячей и пропустили лишь однажды. Команда с берегов Невы занимает первое место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Роман313 (раскрыть)
вчера в 20:51
- Ну-ну... Мечтать не вредно...
pomor45
pomor45
вчера в 20:35, ред.
Семак, конечно же, не лучший. Он последние шесть лет непревзойдённый, но это не номинация, а факт, поэтому тут работы нет ни экспертам, ни журналистам. Касательно болельщиков вообще говорить о лучшем смысла нет. Лучше всех свой - у кого болельщиков больше, тот и победит. Спартаковцы сегодня кричат, что лучший Станкевич, а завтра устроят ему обструкцию, но если тут же проведут опрос, то он снова будет у них лучшим. Не занимайтесь хнёй, ребята, играйте в футбол.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:33
Это тот тренер которому не жмут руку уходя после замены игроки его команды!..и которого хотят уволить!...ну да...лучший!Завалили деньгами рынок скупая всех лучших и при чем здесь тренер?
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Видно наелись выбрав Личку лучшим за то, что чуть-чуть не стал чемпионом, но чуть-чуть не считается, что Личка и подтверждает началом сезона.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Не благодари...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:24, ред.
Спасибо !!!
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 17:54
Комментаторы матча зарешали? Немудрено
Futurista
Futurista
вчера в 17:13, ред.
Мясо не ест, носит модный пиджак
Лучший тренер месяца Серёжа Семак
Спонсор - Газпром обеспечил состав
Серёжа стал лучшим совсем не устав...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ de39j72mx6vk (раскрыть)
вчера в 17:10
это если футбол не смотреть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ db52yve4mk42 (раскрыть)
вчера в 17:07
и что там? там с шестого места дышат в спину
veupbhdm598g
veupbhdm598g
вчера в 17:04
А кто за все это платит? Очередной лохотрон....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:59
Для меня никаких тайн в выборе нет. Лучший - тренер лидера чемпионата. Будет лидером "Балтика" - её тренер лучший.
de39j72mx6vk
de39j72mx6vk
вчера в 14:47
Никогда тренер с постоянного пятого-шестого места не будет лучше тренера с постоянного первого места. Природа.
db52yve4mk42
db52yve4mk42
вчера в 14:40
Семак, однозначно лучший, посмотрите в таблицу.
4RT
4RT
вчера в 14:00
Лучший подлиза
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:52, ред.
Круто, ну вот и последил за выборами лучших, больше не буду. Объективностью не пахнет. Галактионов объективно лучший, никто не ждал от Локо таких успехов а они смогли обладая довольно таки средненьким составом даже побывать на вершине. Удивлён что так порешали комментаторы Матч ТВ, +1 им к адекватности. Семака просто тащат все. А Станковича тащит Барко, и он отлично всем запудрил мозги, удивительно, был же рыжий мошенник уже - ничему не научились. Похоже пока в их дверь лично не постучит такой вот хитрый скользкий тип и не вынесет из дома всё ценное в людях разбираться не начнут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ s48ww68d78xb (раскрыть)
вчера в 13:38
Ну во первых читайте источники , где написано что болельщики ( а это народ) проголосовали за Станкевича. Читайте внимательно...
Ну а что Спартак не народная разве команда...? Народы многих стран Мира в ней играют , этого разве мало...)
lotsman
lotsman
вчера в 13:35, ред.
Кто побеждает на поле, тот и в рейтинге побеждает. А в голосовании болельщиков участвовали, скорее всего, в основном болельщики Спартака. Так как лучшим игроком болельщиками выбран Барко а тренером Станкевич))
33yhmhhuwyfa
33yhmhhuwyfa
вчера в 13:17
    Andy Drew
    Andy Drew
    вчера в 13:05
    Заслуженно. А эти "болельщики" тупо голосуют против Зенита, там даже думать нечем, одни комплексы.
    В сборной тура по минимуму игроков Зенита, порой их там вообще нет, по мнению этого самого "народа" лучшие игроки в московских клубах, значит Семак лучший тренер, раз штампует чемпионства с худшими игроками.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:59
    тренер-мыслитель, тренер-экспериментатор, тренер - мудрец ! )
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 12:44
    Эта слава - как миг, быстро улетучится..
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 12:44
    Преимущество у экспертов РПЛ. Ага. А кто они, эти эксперты? Мостовой? Сычёв? Марь Иванна?
    Судя по отрицательному развитию РПЛ, цена этим экспертам и их мнению копеек двадцать.
    Роман313
    Роман313 ответ ЦКВД (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Тоже с нетерпением жду победы ЦСКА. Разнесите их! Поставьте на место! Болельщик Спартака)
    Роман313
    Роман313
    вчера в 12:26
    ЗА ЧТО??? Кто-то может внятно ответить на этот вопрос? Скупили половину игроков российского чемпионата и половину Аргентины. Там и дурак на первом месте будет. Смешная командочка и тренеришко смешной. Чуть урежут финансирование - сразу скатятся. Своих воспитанников нет, удачных продаж в Европу нет, таланты не развивают, маринуют молодых игроков на скамейке. За что ему тренера месяца?). За то, что отбились дома от Спартака? Или за то, что вырвали ничью в Химках?? Стыдоба.
    шацк
    шацк
    вчера в 12:17
    Делаем выводы, что эксперты хуже разбираются в футболе чем болельщики и комментаторы. Посадите на место Семака слепую бабушку и она справится с этой работой. Пусть Семак вернётся в Уфу и выиграет там что то или в любой средний клуб, с зенитом и дурак чемпионат выиграет...
    s48ww68d78xb
    s48ww68d78xb ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 12:14
    У народа Станкович? Это все равно, что спартак народная команда, хоть не смешите.
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 12:09
    Не понимаю, как лучшим можно выбрать Личку, про... звание чемпиона, или Станковича, не сумевшего победить Оренбург и Ахмат?
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    вчера в 12:08
    Самый весёлый анекдот понедельника.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:07
    Миллер его назначил лучшим...))) ....у специалистов на Матч-зенит Галактионов (в принципе не плохой и заслуженный выбор) , ну а у народа Станкевич. Тоже не плохо за такой короткий период работы....
    Все Обьективно...)
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