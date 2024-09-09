Семак — лучший тренер месяца в РПЛ

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вчера, 11:17

Наставник «Зенита» получил награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Также в число претендентов входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич ( ЦСКА ) и Марцел Личка («Динамо»).

Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ , у комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович. Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплён за лидером голосования экспертов, то обладателем награды стал наставник «Зенита».