Семак — лучший тренер месяца в РПЛ

Наставник «Зенита» Сергей Семак получил награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Также в число претендентов входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).
Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР первым стал Галактионов, а у болельщиков – Станкович. Так как при равенстве побед преимущественный выбор закреплён за лидером голосования экспертов, то обладателем награды стал наставник «Зенита».
Напомним, в первых семи турах РПЛ «сине-бело-голубые» ни разу не проиграли (5 побед и 2 ничьих), забили 18 мячей и пропустили лишь однажды. Команда с берегов Невы занимает первое место в турнирной таблице.