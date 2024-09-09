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«Локомотив» не смог договориться о трансфере Зиньковского

вчера, 09:09

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский не перейдёт в «Локомотив». Клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Напомним, Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый атакующий полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Зиньковского в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД ответ Fantazista_555 (раскрыть)
сегодня в 05:14
я же писал что это образно) ну пусть не 30 млн, даже покупку за15 млн очень сомнительна,если ты покупаешь не одного игрока а сразу 5 к примеру, я не спорю что за хорошего игрока можно и заплатить не плохие деньги если ты его прям видишь в своем составе,но тут же другая тема,покупают всех подряд и не важно будет он играть или нет,а это уже наводит на мысли,где существует какая то схема откатов,где с каждого трансфера просто кто то ложит деньги себе в карман. вот я о чем если кто то этого пока не понял
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ ЦКВД (раскрыть)
вчера в 12:39
Теперь расскажи кого Спартак за 30 млн купил.
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 12:01
Хорошая новость, не нужен
ЦКВД
ЦКВД ответ p55yqscwx53r (раскрыть)
вчера в 11:18
а где вообще ты увидел тут информацию о сумме отступных? трансфермарк может что угодно писать,это зачастую вообще не соответствует
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 11:15
на самом деле зенит и спартак так швыряются деньгами,что 3 млн кажутся копейками) зенит и спартак легко 0 еще прибавляют к этой сумме если им нужен игрок
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 11:09, ред.
спартаку деньги не нужны, поэтому снижать цену за зиньковского они не будут, им пофиг пусть на лавке сидит лучше,так что или придется заплатить или закатать губу
p55yqscwx53r
p55yqscwx53r
вчера в 10:06
Сумма явно завышена для такого посредственного игрока.
Cruiser
Cruiser
вчера в 09:59, ред.
Скоро Эраковича возьмут в спартак за поцелуй Станковича.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:50
Балканские в приоритете... Русские по арендам...
Anisovich
Anisovich
вчера в 09:45
Хорошо, что Локомотив не смог договориться, не нужен ему такой игрок.
d3k4ujp5jwam
d3k4ujp5jwam
вчера в 09:37
Спартак видно строит новую команду
3bgy9z58729q
3bgy9z58729q
вчера в 09:25
Зачем Локомотиву этот испорченный спартаком игруля.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:22, ред.
Да ладно, я бы бесплатно на месте Лукойла отдал его, он только зарплату получает почём зря, а пользы от него ноль. Ещё бы и конкурента ослабили. А к бесплатному Зиньковскому сделал бы ещё приятный бонус - бесплатного Хлусевича
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:18
Жесть...
Ему уже двадцать восемь лет, а ещё ничего не добился в футболе. Мне кажется, что Зиньковского надо было продать, если он сам хотел. Не много ли Спартак запросил?
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:14
С чего бы это вдруг от него начали избавляться? Странная свадьба.....
Гость
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