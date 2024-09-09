«Локомотив» не смог договориться о трансфере Зиньковского

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский не перейдёт в «Локомотив». Клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
Напомним, Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый атакующий полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Зиньковского в 3 миллиона евро.
Ему уже двадцать восемь лет, а ещё ничего не добился в футболе. Мне кажется, что Зиньковского надо было продать, если он сам хотел. Не много ли Спартак запросил?
Ему уже двадцать восемь лет, а ещё ничего не добился в футболе. Мне кажется, что Зиньковского надо было продать, если он сам хотел. Не много ли Спартак запросил?