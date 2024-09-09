«Локомотив» не смог договориться о трансфере Зиньковского

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вчера, 09:09

Полузащитник «Спартака» и сборной России не перейдёт в «Локомотив». Клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Напомним, Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний левый атакующий полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Зиньковского в 3 миллиона евро.