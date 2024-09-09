Президент «Урала»: «Мы пока не готовы сделать предложение Дзюбе»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не готов пригласить к себе бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.
Артём Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение.
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не готов пригласить к себе бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.
Артём Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение.
Что все клубы шарахаются от него...
Что все клубы шарахаются от него...