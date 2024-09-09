Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Президент «Урала»: «Мы пока не готовы сделать предложение Дзюбе»

вчера, 21:59

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не готов пригласить к себе бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

Артём Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Задача Миранчука – превзойти Балотелли. Футболист сборной России шокировал выбором клуба
Вчера, 19:06Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Гендиректор «Фрозиноне» подтвердил, что Чуни перейдёт в «Рубин»
Вчера, 14:06
ОфициальноМендель перешёл в «Балтику»
08 сентября
Официально«Динамо» объявило о переходе полузащитника «Крузейро»
07 сентября
В «Крыльях Советов» рассказали о деталях трансфера Сергеева
05 сентября
ОфициальноСергеев вернулся в «Крылья Советов»
05 сентября Видео
Сортировать
Все комментарии
frys3fxtrj8k
frys3fxtrj8k
сегодня в 08:43
Теребонтию как всегда готова сделать предложение только некая Евдокия Кулакова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:37
Что там у Дзюбы за райдер такой....на 37-м году...
Что все клубы шарахаются от него...
112910415
112910415
сегодня в 05:30
делайте скорее, время уходит !
q2gnqenhrzmt
q2gnqenhrzmt
сегодня в 05:07
Пусть в любителях бегает, если его там не дисквалифицируют.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Жаль, что ты, будучи не в теме, так безапелляционно судишь. Хотя я и не в восторге от Гриши Иванова, но надо признать, что уже много лет Урал живет и играет именно благодаря Иванову. Были трудные моменты, когда он свои личные деньги давал на зарплаты игрокам. А сейчас Иванов имеет долю около 30% в клубе. Урал - это акционерное общество. Владельцами акций кроме Иванова являются Синара, Трубная кампания и два банка. А правительство области 0 генеральный спонсор ( не владелец) Человек - фанат футбола. А жить по честному в нашем футболе очень трудно, надо к этому стремиться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:47
Пускай все президенты по очереди выскажутся теперь))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11, ред.
Урал существует за счёт бюджета Екатеринбурга и "добровольных" взносов организаций, которых убедили в необходимости пожертвований, Губернатор и мэр. Заслуги Иванова в существовании клуба нет. Вообще странно, что его не убрали после вылета в первый дивизион. Но деньгами в клубе, к сожалению, руководит Иванов. Правда даже он не рискнул подписать Дзюбу.
x3e7t57f6ybv
x3e7t57f6ybv
вчера в 22:05
Тоже деликатно отмазался, чтоб Дзюбу не обидеть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 