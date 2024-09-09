Задача Миранчука – превзойти Балотелли. Футболист сборной России шокировал выбором клуба

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09 сентября 2024, 19:06

Будет жить в маленьком городке.

Президент «Сьона» надеется, что Антон не Марио

У швейцарского клуба был контракт с Балотелли до лета 2024 года, но пришлось попрощаться раньше. Известный своими выходками итальянец не задержался в «Сьоне». Именно поэтому руководитель клуба пошутил, что надеется на другой исход для Антона Миранчука. Ничто в карьере бывшего футболиста «Локомотива» не указывает на его сходство с Балотелли. Разве что покупка дорогих автомобилей в молодости. В прошлом Василий Уткин критиковал братьев Миранчуков за спортивные машины не по статусу.

Разумеется, близнецы не Марио Балотелли, который бывал героем чемпионата Европы. Но Миранчуки наигрались дорогими автомобилями и продали их. А Балотелли, как показывает его карьера, не смог купить то, чего не хватало – мудрости. «Сьон», подписав свободного агента из экзотичной для Швейцарии лиги, сделал отсылку к хулигану, с которым год назад были проблемы. Балотелли в 18 играх чемпионата Швейцарии забил 6 мячей, но не смог обезопасить «Сьон» от вылета во второй местный дивизион.

Марио получил травму перед плей-офф за выживание. Как команда, где раньше играл вратарь «Локомотива» Митрюшкин, умудрилась вылететь? Вопросы, которые сможет задать Миранчук. «Сьон» вернулся в элитную лигу, а Балотелли отправился в Турцию. Год спустя Марио дожил до отказа клуба из Индии. Итальянец стал свободным агентом, но в 34 года и с его характером тяжело найти себе новую команду. Даже в Индии наслышаны о подвигах Балотелли за пределами поля, поэтому от трансфера пока отказались.

А Миранчук пошел в команду, где должен стать главной звездой. Возможно, именно это одна из причин странного выбора? В «Локомотиве» Антон не был главным в атаке. То Смолов, то Дзюба, а между ними – иностранные нападающие. Миранчук был в тени родного брата, когда играли с Алексеем. Потом оказался за спиной других звезд клуба. И хотя воспитанника точно не обижали в плане денег, Миранчук сделал запасы и понял, что пора менять чемпионат. Им интересовались в «Динамо», но уехал за рубеж.

Многие удивляются финальному выбору Миранчука

Выбор Антона удивил многих. В 28 лет свободный агент мог найти более интересный клуб, чем новичок и середняк швейцарской лиги. Но у Антона небольшой международный опыт. Он провел несколько десятков матчей в еврокубках, забил парочку мячей. Но давно не испытывал себя в Лиге чемпионов. В сборной у Антона немного матчей, всего 28, зато неплохая результативность – 7 мячей и 2 ассиста. Но кому забивал? Ирану, Ираку и Кубе. Только гол Сербии выделяется в день разгрома в Москве.

«Локомотив» сильнее верит в молодых Пиняева, Батракова и Салтыкова, чем в Миранчука. Тренер Галактионов думал, что клуб смог договориться с Антоном. Но у «Локомотива» не клеились этим летом переговоры с опытными футболистами. Зиньковский из «Спартака» почти попал к «железнодорожникам», но сделка сорвалась в последний момент. Наверное, Миранчуку тоже рассказывали, как им интересуются известные клубы. Мелькали названия – «Фейеноорд» и «Аякс», но вряд ли голландцы стояли в очереди.

Агентом братьев Миранчуков является Вадим Шпинёв. Редко впечатляет гениальными трансферами. Представитель заявил, что «Сьон» – выбор самого игрока. Посредник спихнул ответственность за решение на футболиста, хотя Миранчук давно свободный агент, как и Джикия. Антон пропустил сборы с новой командой, поскольку ему не нашли клуб ещё в июле. При этом речь об игроке с рыночной стоимостью в 6 млн евро и скромными зарплатными требованиями, если говорим об уровне зарплат в топ-5.

Опытный и сильный агент обязательно нашел бы Миранчуку команду в крутой лиге. Речь об умном и универсальном футболисте, который может сыграть на разных позициях в нападении. Его брат-близнец Алексей чаще выделялся, но у Антона неплохая голевая статистика. Миранчук забил за «Локомотив» 51 гол и отдал 34 ассиста в 217 матчах. Однажды жил за рубежом, когда играл за «Левадию» из Таллина. Именно там почувствовал себя форвардом, хотя в «Локомотиве» чаще играл в связке с рослыми парнями.

Антону надо становиться лидером нового коллектива

Чалов в «Базеле» не смог стать главной звездой. В ПАОКе бывшему нападающему ЦСКА тоже непросто даются первые игры. Захарян адаптируется в «Реале Сосьедад», но играет с новоиспеченными чемпионами Европы. Конечно, Арсен не вожак команды в юном возрасте. Алексей Миранчук не был главным в «Аталанте», оказался в «Атланте». Клуб из США оценивал возможность подписать Антона. Миранчук не хотел оставаться в РПЛ , поэтому не пошел в «Зенит», хотя там точно зарплата выше, чем в «Сьоне».

Правильное решение, что уехал. Антона не рассматривали как игрока основы в команде Семака. Сергея Богдановича зачем-то выбрали лучшим тренером лета в РПЛ , спорная награда. Также спорным можно назвать выбор Миранчука. У него высокие шансы с «десяткой» на спине стать игроком основы и лидером «Сьона». Но это слабая команда. После шести туров делят по очкам места с четвертого по шестое. В Швейцарии давно новый лидер. У «Базеля» нет чемпионства с 2017 года, «Янг Бойз» – фаворит в Суперлиге.

Если Антон поймет установки француза Дидье Толо, который в четвертый раз вернулся тренировать «Сьон», то будет важным на поле. Но это дворовой футбол. Самый дорогой футболист в заявке клуба после Миранчука – вратарь за 800 тысяч евро. Если Антон поддерживал форму и сможет сразу показать разницу в классе с напарниками, то станет любимчиком местной публики и тренерского штаба. Балотелли не спас их от вылета, но у Антона нет проблем с поведением. «Сьон» скромный, зато там можно стать главным.