Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы

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вчера, 19:53

Воспитанник лондонского «Арсенала», бывший игрок ряда английских клубов приговорён к 14 годам тюремного заключения за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с детьми.

Как сообщается, в 2020 году экс-футболист нанёс 17 различных травм лица, груди, спины и ног дочери своей бывшей партнёрши в течение трёх месяцев, когда присматривал за ней. Изначально игрок утверждал, что девочка упала на свой кукольный домик, однако медики были встревожены, обнаружив у неё травмы, соответствующие «дорожно-транспортному происшествию на высокой скорости» или «падению с большой высоты в несколько этажей».

Ребёнок пробыл в коме 14 дней и получил черепно-мозговые травмы, из-за которых ему требуется круглосуточный уход. Отмечается, что девочка больше не может ходить, сидеть или стоять самостоятельно и испытывает постоянную боль, а также проблемы с речью, страдает эпилепсией и питается через зонд.