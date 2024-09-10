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Воспитанника «Арсенала» приговорили к 14 годам тюрьмы

вчера, 19:53

Воспитанник лондонского «Арсенала», бывший игрок ряда английских клубов Киран Хьюс-Мэйсон приговорён к 14 годам тюремного заключения за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и жестокое обращение с детьми.

Как сообщается, в 2020 году экс-футболист нанёс 17 различных травм лица, груди, спины и ног дочери своей бывшей партнёрши в течение трёх месяцев, когда присматривал за ней. Изначально игрок утверждал, что девочка упала на свой кукольный домик, однако медики были встревожены, обнаружив у неё травмы, соответствующие «дорожно-транспортному происшествию на высокой скорости» или «падению с большой высоты в несколько этажей».

Ребёнок пробыл в коме 14 дней и получил черепно-мозговые травмы, из-за которых ему требуется круглосуточный уход. Отмечается, что девочка больше не может ходить, сидеть или стоять самостоятельно и испытывает постоянную боль, а также проблемы с речью, страдает эпилепсией и питается через зонд.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:10
Ужас. Прочитал и настроения, как не было.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:42
Надеюсь, с ним в тюрьме сделают то же самое, что сделал он с девочкой
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
Нелюди встречаются в любых сферах человеческой жизни и тут не обязательно заострять внимание, на то , что упырь бывший спортсмен ...
ae34wemw7ky4
ae34wemw7ky4
вчера в 19:54
По нему тюрьма плачет
Гость
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