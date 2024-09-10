Состояние госпитализированного лучшего бомбардира ЧМ-90 улучшилось

Бывший нападающий сборной Италии, «Мессины», «Ювентуса» и «Интера», лучший бомбардир и игрок чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи 9 сентября был госпитализирован в отделение пульмонологии городской больницы Палермо из-за предсердной аритмии.
По информации источника со ссылкой на клинику, состояние экс-футболиста улучшается:
Он начал фармакологическое лечение, которое привело к стабилизации его сердечного ритма. Фармакологическая терапия позволила добиться улучшения дыхательной компенсации при снижении кислородной поддержки.
Скиллачи бодр и находится в сознании, его тревожное состояние явно улучшилось, поэтому он спокойно отдыхает.
помню как на ЧМ-90 всех затмили Скиллачи и Баджо.
а мы должны быть благодарны тренеру Адзельо Вичини, который включил Скиллачи в состав сб. Италии на домашней ЧМ 1990.
и Скиллачи сотворил историю.
он став лучшим бомбардиром ЧМ 1990 и взяв награду Золотой мяч на ЧМ-1990.
помню как на ЧМ-90 всех затмили Скиллачи и Баджо.
а мы должны быть благодарны тренеру Адзельо Вичини, который включил Скиллачи в состав сб. Италии на домашней ЧМ 1990.
и Скиллачи сотворил историю.
он став лучшим бомбардиром ЧМ 1990 и взяв награду Золотой мяч на ЧМ-1990.