Состояние госпитализированного лучшего бомбардира ЧМ-90 улучшилось

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вчера, 20:45

Бывший нападающий сборной Италии, «Мессины», «Ювентуса» и «Интера», лучший бомбардир и игрок чемпионата мира 1990 года 9 сентября был госпитализирован в отделение пульмонологии городской больницы Палермо из-за предсердной аритмии.

По информации источника со ссылкой на клинику, состояние экс-футболиста улучшается: