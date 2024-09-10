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Состояние госпитализированного лучшего бомбардира ЧМ-90 улучшилось

вчера, 20:45

Бывший нападающий сборной Италии, «Мессины», «Ювентуса» и «Интера», лучший бомбардир и игрок чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи 9 сентября был госпитализирован в отделение пульмонологии городской больницы Палермо из-за предсердной аритмии.

По информации источника со ссылкой на клинику, состояние экс-футболиста улучшается:

Он начал фармакологическое лечение, которое привело к стабилизации его сердечного ритма. Фармакологическая терапия позволила добиться улучшения дыхательной компенсации при снижении кислородной поддержки.

Скиллачи бодр и находится в сознании, его тревожное состояние явно улучшилось, поэтому он спокойно отдыхает.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:31
Как итальянцы тогда в 1/2 не дожали Аргентину, одному Богу известно...
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
сегодня в 00:13, ред.
Ну и заголовок!!! 🤣
Понятно, что интрига, типа, зайди, тогда узнаешь.
Но нельзя же так топорно!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:13
здоровья легенде!
помню как на ЧМ-90 всех затмили Скиллачи и Баджо.
а мы должны быть благодарны тренеру Адзельо Вичини, который включил Скиллачи в состав сб. Италии на домашней ЧМ 1990.
и Скиллачи сотворил историю.
он став лучшим бомбардиром ЧМ 1990 и взяв награду Золотой мяч на ЧМ-1990.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:54
Здоровья Сальваторе и только здоровья
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:47
Скиллачи ещё молодой, здоровья ему!!!
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