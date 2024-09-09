Ключевой аргумент против «Золотого мяча» Винисиусу. Бразилец бесполезен в сборной

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09 сентября 2024, 11:36

Сильно уступает испанцу Родри.

У Винисиуса 4 гола в официальных матчах за сборную

Семнадцатилетний испанец Ямаль создал 12 голов за сборную Испании (3 мяча и 9 ассистов в 16 матчах). У Винисиуса всего 10 результативных действий в 34 играх за «селесао», 5 голов и 5 ассистов. Вингер играет за Бразилию ровно пять лет. Ужасная статистика. Даже у Головина, который провёл немало матчей в центре поля, а не чисто на фланге атаки, 20 созданных голов в футболке сборной России. А Бразилия намного сильнее, она фаворит в Южной Америке, но Винисиус не может набрать темп в жёлтой форме.

А лучше всего видна разница, если посчитать среднее количестве голов и ассистов за один матч в сборной. У Винисиуса получается 0.29 гола. Для создания одного мяча нужно более трёх поединков за Бразилию. У Мбаппе этот показатель равен 0.98. Ещё немножко, и Килиан будет создавать ровно 1 гол за 1 матч в составе сборной Франции. Причём в юности уже помог выиграть чемпионат мира. А в Катаре, когда Винисиус не смог пройти Хорватию, его коллега по «Реалу» дошёл до финала и сделал хет-трик с Аргентиной.

У Холанда, ещё одного железного кандидата на «Золотой мяч» в будущем, ровно 1 гола за матч в сборной Норвегии. Команда у Эрлинга не такая сильная и стильная, как у Бразилии. Но Холанд настоящая машина. У форварда «Манчестер Сити» 3 голевые передачи в сборной, но при этом 31 гол в 33 поединках. У Винисиуса, напомним, 34 матча за сборную, сопоставимое количество, но всего 5 забитых мячей. Причём два из них в ворота Парагвая, который разнесли 4:1. Винисиус точно не заслужил «Золотой мяч» в матчах за Бразилию.

Вингер «Реала» пока не вырос в лидера «селесао»

Показательный момент. Когда Родриго не включили в список номинантов на «Золотой мяч», хотя бразилец из «Реала» заслужил, за него заступился Неймар, а не Винисиус. Конечно, коллега по клубу тоже выразил в итоге поддержку. Но возмутился по горячим следам именно Жуниор из Саудовской Аравии. А Беллингем опубликовал коллаж, где в тройке атаки «Реала» он, Мбаппе и Винисиус. На что Родриго обижено ответил своей фотографией, без Джуда. Даже в такой маленькой экосистеме нет согласия.

В нападении «Реала» поселилась ревность. Ведь есть также турецкий плеймейкер Арда Гюлер и бразильский форвард «Бобби» Эндрик. Не говоря об атакующих амбициях Вальверде. Молодой уругваец тоже без проблем сыграет справа в атаке. Винисиус не сумел с его склочным характером стать вожаком для «Реала», вокруг которого все собираются. Также у него проблемы в сборной. Нет такого, что вся команда играет на Жуниора. Это видно по его общей скромной результативности. Плохая ситуация для всех.

Бразильцы сейчас по кадрам намного слабее, чем двадцать лет назад. Во всех линиях, кроме вратарской, хватает проблем. Но главная беда – разучились играть красиво. Винисиус как представитель вечной профессии дриблёра с фланга, мог бы стать лучом света в тёмном царстве селекционного конвейера, который клепает бразильцев для средних клубов и лиг. Но Жуниор слишком эгоистичный, чтобы стать вожаком. Точно не человек, вокруг которого Доривал сможет построить здоровый коллектив.

Фанаты «селесао» устали ждать команду, где соберётся правильное сочетание пахарей и эгоистов. Винисиус любит провоцировать соперников и делать спорные заявления. И у него откровенно мало ровных сильных матчей за Бразилию. Жуниор сидел в запасе на Кубке Америки три года назад. Он проигрывал борьбу Неймару слева в атаке. При этом на другой фланг вингера не перевели, играл скромный Эвертон. Даже сейчас, если Неймар вернётся, будет тактический конфликт, как с Мбаппе в «Реале».

В голосовании «Золотого мяча» могут быть сюрпризы

У Переса есть план. Президент «Реала» хочет увидеть в первой тройке Винисиуса, Беллингема и Карвахаля. У «Барселоны» в прошлом был тройной подиум, а «Реал» любит повторять достижения исторических врагов. Но насколько сильно на капитанов и тренеров сборных повлиял Евро-2024? Если считают, что победа «Реала» в Лиге чемпионов не была впечатляющей – трудный путь со спасениями голкипера и дублем Хоселу «Баварии», то могут чаще голосовать за Родри, лидера Испании.

У хавбека есть трофеи и качественный футбол. Опорный полузащитник «горожан» довольно результативный. В прошлом сезоне у него 10 голов и 14 ассистов. К слову, у Родри больше голевых передач, чем у Винисиуса, ведь у бразильца лишь 11 штук. У Жуниора намного больше голов, но для форварда 26 забитых мячей это нормальный, не выдающийся результат. Салах, которого нет в списке номинантов на «Золотой мяч», в составе «Ливерпуля» имеет в своём активе 25 голов. У бразильца, получается, отличный пиар?

Винисиус никогда не был невероятно результативным футболистом. Очевидно, что к 24 годам Жуниор вырос в мегазвезду футбола. Но нет ли переоценки? «Реал» недавно планировал продать бразильца. Перес собирал деньги на полноценный трансфер Мбаппе. В итоге шейхи из ПСЖ сглупили, отдали Килиана свободным агентом. Но Винисиус от этого перехода только проиграл. Мбаппе смещается на левый фланг, а богатые саудовцы хотят забрать бразильца в свою лигу, выдав безумный контракт.

Отказаться будет сложно. Но такое решение – уехать к шейхам в 25 лет, окончательно испортит уже неидеальную репутацию Винисиуса. Жуниор рискует стать вторым Неймаром, когда есть победы, финты, но нет стабильности. Старший коллега результативнее, но даже у него бывали перепады в игре. Вингер «Реала» может получить «Золотой мяч», но это не будет награда футболисту, который оторвался от других на километр на финише. А в сборной Бразилии Винисиус просто недостаточно хорош.