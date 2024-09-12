Сауль Гуарирапа — футболист ЦСКА

Нападающий Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в ЦСКА.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Футболист будет выступать под номером 9.
Нападающий Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в ЦСКА.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Футболист будет выступать под номером 9.
Да знаю про его игру в Сочи.
Но теперь 9-й номер, так что ждём минимум 9 голов)))
И 3 уже в ближайшем туре))
Да знаю про его игру в Сочи.
Но теперь 9-й номер, так что ждём минимум 9 голов)))
И 3 уже в ближайшем туре))
В прошлом году за Сочи наколотил восемь голов в десяти играх.
В прошлом году за Сочи наколотил восемь голов в десяти играх.
Удачи Саулю)
Удачи Саулю)