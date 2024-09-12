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Сауль Гуарирапа — футболист ЦСКА

вчера, 21:22

Нападающий Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в ЦСКА.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Футболист будет выступать под номером 9.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 13:35
Семья-то есть ли? Может Бабаев с Гинером, как Багров вещает, уже её похерили?
альсато
альсато ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Дзюбу в Крыльях ждут))))
wq8jn3upbhnw
wq8jn3upbhnw
сегодня в 03:15
Не успел зайти и от него уже требуют забить три в первом же туре.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:38
У Романа Юрьевича дедушку точно звали Моисеем , как там умудриться троих свободными взять , за двух других всего 1,9 отдать :))👌
blitz
blitz
вчера в 23:50
Дождались всё-таки ) Буквально в последние часы объявили, теперь можно спокойно спать ложиться.
Red blu
Red blu
вчера в 23:45
Добро пожаловать в армейскую семью!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:17
Интересный игрок, голодный венесуэлец до голов...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:15
Надо было Дзюбу брать))
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:05
Добра!))
Да знаю про его игру в Сочи.
Но теперь 9-й номер, так что ждём минимум 9 голов)))
И 3 уже в ближайшем туре))
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:01
Доброго Здоровья sihafazatron!
В прошлом году за Сочи наколотил восемь голов в десяти играх.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:58
Как то не наблюдал за его игрой. Ну раз взяли то думаю усилит цска
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:54
Судя по всему на место Давилы. который в Мексику рвется. Просто в ФНЛ всего три лега можно в составе и он там лишний. По прошлому сезону он в Сочи прилично играл, а сейчас трудно сказать что будет
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:53
При игре в два нападающих ( мне кажется, что Николич поставит ромб в полузащите, который вполне себе был эффективен в "Локо" его времен) венесуэлец хорошее приобретение. Плюс возраст. Как минимум интересно будет посмотреть.Да и болельщики "ЦСКА" наверное по трансферам соскучились. Очень неплохое впечатление парень произвел в вылетающем "Сочи". Как всегда со своей колокольни.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Ну раз девятый номер, то и забивать должен немало!))
Удачи Саулю)
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