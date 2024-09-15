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Левандовски дал комментарий на тему вреда соцсетей для футболистов

вчера, 12:55

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о вреде давления в соцсетях для игроков.

Помню времена, когда у нас не было социальных сетей.

Да, мы спортсмены, но, в конце концов, мы тоже люди. Мы тоже испытываем эмоции, и знаем, как важно сохранять твердость духа, поскольку сейчас в интернете легко сказать что-то, чего вы не стали бы говорить в лицо. Увы, невозможно жить в современном мире без сильного характера.

Молодые футболисты уже в юном возрасте часто получают травмы. Не стоит ожидать, что в будущем игроки смогут играть по 10 лет на высшем уровне из-за психологического состояния, под влиянием соцсетей. Это очень трудно. Безусловно, для футбола это станет проблемой.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:12
Ну, это не такая глобальная проблема. Футбол от этого не изменится, в лидерах будут люди с более сильным духом , как и всегда в общем то было.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:09
сейчас нет жёстких тренеров, да и откуда им взяться во время большой смуты, конечно футбол в планетарном масштабе попал под влияние этой смуты, футбол вынужден подчиняться смартфонам
альсато
альсато
вчера в 14:39
Дело совсем не с соц. сетях, а в эре потребителей))))
Вещий
Вещий
вчера в 14:36
Соц сети это ЗЛО...:)))).... но иногда приносят пользу, если их фильтровать и не все подряд читкать...
lotsman
lotsman
вчера в 14:27
Вы, спортсмены, сами же заходите в соцсети чтобы прочитать мнения о себе. А в соцсетях каждый высказывает своё мнение. И все люди разные, с разной психикой, воспитанием, и видением происходящих событий. Поэтому в сетях можно такое прочитать, что лучше не читать. Просто не заходите в социальные сети и будет легче.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:06
"Помню времена, когда у нас не было социальных сетей." - Роберт эдакий "футбольный аксакал"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:59
Какие ещё соцсети?
Действующие игроки должны заниматься только футболом. Пусть после тренировок остаются и отрабатывают удары или бьют штрафные. На технику отдельных игроков просто стыдно смотреть. А в свободное время футболистам нужно больше читать. Чтение развивает.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:40
Левандовски прав, соцсети могут оказывать огромное давление на игроков. Это важно помнить, что они тоже люди и у них есть свои слабости. Поддержка и понимание - вот что им действительно нужно. Ясное дело, что соцсети могут быть трудными, игроки тоже должны уметь справляться с этим давлением. В конце концов, это часть их работы. Может быть, стоит искать пути, как лучше справляться с негативом.
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