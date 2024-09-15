Левандовски дал комментарий на тему вреда соцсетей для футболистов

Нападающий «Барселоны» высказался о вреде давления в соцсетях для игроков.

Помню времена, когда у нас не было социальных сетей.

Да, мы спортсмены, но, в конце концов, мы тоже люди. Мы тоже испытываем эмоции, и знаем, как важно сохранять твердость духа, поскольку сейчас в интернете легко сказать что-то, чего вы не стали бы говорить в лицо. Увы, невозможно жить в современном мире без сильного характера.

Молодые футболисты уже в юном возрасте часто получают травмы. Не стоит ожидать, что в будущем игроки смогут играть по 10 лет на высшем уровне из-за психологического состояния, под влиянием соцсетей. Это очень трудно. Безусловно, для футбола это станет проблемой.