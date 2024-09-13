«Арсенал» потерял системообразующего игрока на топ-матчи. Чемпионская гонка под угрозой

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13 сентября 2024, 14:01

Выбыл аккурат к важным играм.

Игры сборных клубам вообще редко приходятся по душе, особенно если говорить о грандах, в составе которых ещё больше сборников. И ситуация, в которую попал «Арсенал» – наглядное объяснение, почему это так. «Канониры» потеряли футболиста, на котором завязана игра в центре поля, причём в самый неподходящий момент. Но обо всём по порядку.

Эдегор давно стал дирижёром

Мартин – едва ли не главная удача для Микеля Артеты. Норвежец прошёл слишком много футбольных испытаний в юном возрасте. Стал главным талантом поколения в Норвегии, но затерялся в клубной системе «Реала» и пошёл по арендам. Искал себя на протяжении трёх лет и добился успеха в «Сосьедаде», только мадридцам всё равно оказался не нужен. И с таким бэкграундом пришёл в «Арсенал».

Эти же испытания сделали из Эдегора не по годам зрелого и опытного футболиста. Пройдя их, полузащитник в 23 года взял капитанскую повязку и повёл за собой молодой «Арсенал» в чемпионскую гонку.

И это только психологический аспект, а ведь ещё есть игровой. И тут Мартин тоже едва ли не центр системы Артеты. Незаметный герой. Норвежец отлично видит площадку и приносит огромную пользу своими перемещениями без мяча. Он отлично считывает зоны, куда нужно сместиться, и упрощает продвижение мяча. А ещё у него феноменально точная передача и острый интеллект, за которым поспевают ноги, что позволяет создать момент даже при насыщенной обороне соперника.

Неудачно съездил в сборную

В начале сентября наступила пауза на матчи сборных, Мартина ожидаемо вызвали на игры Лиги наций. Цикл вообще начался неудачно – Казахстан отнял очки. А с Австрией Эдегор получил травму на 67-й минуте. Футболист подвернул голеностоп, даже не смог самостоятельно покинуть поле. Ещё хуже, что на борт самолёта после матча Мартин поднимался на костылях.

Теперь же сообщается, что норвежский хавбек пропустит достаточно длительный период. Вот что о характере травмы и длительности восстановления говорит врач сборной Ола Санд:

Такие травмы голеностопа обычно требуют минимум три недели на восстановление. Все, что меньше, – это чудо. Но не исключено, что может затянуться по времени. Если бы это был перелом, речь шла бы о шести неделях вне игры или больше. По предварительным результатам МРТ , полученным в Лондоне, вероятно, перелома нет.

Новичок не поможет

На самом деле проблема могла бы быть и не такой острой. В летнее трансферное окно «канониры» совершили важное подписание как раз на такой случай – взяли Микеля Мерино у «Сосьедада». Хавбек сформировался в составе «бело-голубых», но уже созрел для нового вызова. Всё-таки испанцу 28 лет, в таком возрасте хочется не просто играть в крепкой команде, попадать в еврокубки. Хочется борьбы за титулы, тем более Мерино готов выдерживать конкуренцию в таком коллективе.

Лондонцы же приступили к укреплению обоймы. Стартовый состав Артета определил, он почти не меняется – альтернатива есть не на всех позициях. И у того же Эдегора не было сменщика, который бы мог успешно взять на себя его функционал. С подписанием Мерино появился.

Но сам Мерино травмировался через три дня после перехода в «Арсенал». Ему диагностировали перелом плеча, на восстановление, по последним данным, уйдёт два месяца. Даже при самом оптимистичном сценарии испанец вернётся в обойму после октябрьских матчей сборных.

Таким образом, «канониры» на коротком отрезке потеряли и своего системообразующего полузащитника, и футболиста, которого брали как качественную альтернативу для первого. Аномалия, которая сильно бьёт по перспективам лондонцев.

Самый неподходящий момент

Чтобы оценить масштаб потери, нужно ещё и посмотреть на календарь. Будь там игры с аутсайдерами, у «пушкарей» осталось бы пространство для манёвра – разницы в классе должно было хватить.

Но в период отсутствия Эдегора и Мерино подопечные Микеля Артеты выходят на крайне ответственный отрезок. Во-первых, матчи с прямыми конкурентами в чемпионате. В ближайшие выходные – лондонское дерби с «Тоттенхэмом», потом – выезд к «Манчестер Сити». «Канониры» уже теряли очки с «Брайтоном», дальше отпускать «Ливерпуль» и «горожан» просто недопустимо, поэтому даже с неуступчивыми «шпорами» надо играть только на победу. То же самое с «небесно-голубыми» – это вообще принципиальнейшая вывеска и для клуба, и для отдельных футболистов, и для главного тренера «Арсенала».

Во-вторых, начинаются еврокубки, первый матч Лиги чемпионов приходится аккурат между встречами с «Тоттенхэмом» и «Сити». Другими словами, Артете придётся задействовать все доступные резервы. В-третьих, все эти три встречи пройдут на территории соперника. «Арсеналу» и так несладко из-за потерь – а вдобавок будет огромное давление от фанатов соперника.