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Неймар до января не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии

вчера, 10:53

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар до января не сможет сыграть в чемпионате Саудовской Аравии.

Футболист не играет с октября 2023 года из-за разрыва крестов и мениска. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в ноябре, клуб уже заявил игрока в свой состав на Лигу чемпионов АФК.

В Саудовской Аравии регистрационный период завершен, в следующий раз дозаявить бразильца коллектив сможет в январе 2025-го.

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Все комментарии
Vladrad
Vladrad
вчера в 17:46
Неймару здоровья и продолжить играть в футбол.
happy 50
happy 50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:25
Да,карьеру он свою футбольную закончил , но не закончил активность . Неймар играл так ,как мало кто играет . Но как ты и говоришь,не относится он к СА серьезно . Мотивации нет .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:16
Кто бы, что не говорил Неймар красавец!!!
Да по молодости он хотел быть лучшим, но в Барсе он был тенью Месси.
Для того, что бы стать главным в команде он ушёл из Барсы, но на свою беду "выкупить" его смог только ПСЖ, а там Мбаппе.
Со временем Неймар смерился со своей участью и решил просто наслаждаться жизнью.
Травма? Скорее всего она была, но есть большая разница где он сейчас числиться.
Будь он в европейском чемпионате, да ещё и в топ клубе, то давно бы уже её залечил и играл, но он в СА, а этот чемпионат нельзя назвать серьёзным, скорее всего это медиалига от шейхов.
Шейхи не будут от него требовать, для них важно, что их шоу связано с фамилией Неймар, а играет он или нет это не важно.
А Неймар живёт активной жизнью, развлекается, участвует в вечеринках, в покерных турнирах, колесит по миру, короче оттягивается по полной.
Травма? Не, ну, Неймар Красавец!!!
rk5nt3k28aze
rk5nt3k28aze
вчера в 13:02
Неймар потихоньку заканчивает с футболом
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:47
Для Хиляля это плюс..
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:45
Ну хотя бы нужно отыграть на поле минут 10 за такие бабки и потом можно опять смело идти отдыхать.
yhmhu26rwjmx
yhmhu26rwjmx
вчера в 12:44
Стоит пожелать только здоровья Неймару.
9fw89g4mqvp2
9fw89g4mqvp2
вчера в 12:38
С его баблом можно и год отдыхать.
Вещий
Вещий
вчера в 12:28
Не фига себе у него такой оплачиваемый отпуск получился.....
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:18
Будет ли играть, почти год прошёл...
Брулин
Брулин
вчера в 12:03
Не, определенно хорошо парень устроился! Играет себе в фифашный футбол, да еще и огромные бабки получает. Не знаю, кто лучший, но самый умный - точно Неймар
6mtt3mrm536a
6mtt3mrm536a
вчера в 11:58
А Вы так уверены ????????Неймара ждут в сборной Бразилии в ноябре,так что ваши байки не уместны!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 11:58
Очень жаль. Мог бы ещё десяток мячей забить как минимум!
ProKop92
ProKop92 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:41
Согласен. Относительно быстро сделал себе имя и начал тупо зарабатывать на этом
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:32
Из Неймара не получился великий футболист, но бизнесмен знатный. Его контракты с ПСЖ и Аль-Хилялем шикарны. Много денег за минимум усилий. Интересно, пожалеет ли он когда-нибудь, что выбрал деньги?
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:29
проведет 5 матчей, забьет гол и вновь травмируется
Гость
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