Неймар до января не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар до января не сможет сыграть в чемпионате Саудовской Аравии.
Футболист не играет с октября 2023 года из-за разрыва крестов и мениска. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в ноябре, клуб уже заявил игрока в свой состав на Лигу чемпионов АФК.
В Саудовской Аравии регистрационный период завершен, в следующий раз дозаявить бразильца коллектив сможет в январе 2025-го.
Да по молодости он хотел быть лучшим, но в Барсе он был тенью Месси.
Для того, что бы стать главным в команде он ушёл из Барсы, но на свою беду "выкупить" его смог только ПСЖ, а там Мбаппе.
Со временем Неймар смерился со своей участью и решил просто наслаждаться жизнью.
Травма? Скорее всего она была, но есть большая разница где он сейчас числиться.
Будь он в европейском чемпионате, да ещё и в топ клубе, то давно бы уже её залечил и играл, но он в СА, а этот чемпионат нельзя назвать серьёзным, скорее всего это медиалига от шейхов.
Шейхи не будут от него требовать, для них важно, что их шоу связано с фамилией Неймар, а играет он или нет это не важно.
А Неймар живёт активной жизнью, развлекается, участвует в вечеринках, в покерных турнирах, колесит по миру, короче оттягивается по полной.
Травма? Не, ну, Неймар Красавец!!!
Да по молодости он хотел быть лучшим, но в Барсе он был тенью Месси.
Для того, что бы стать главным в команде он ушёл из Барсы, но на свою беду "выкупить" его смог только ПСЖ, а там Мбаппе.
Со временем Неймар смерился со своей участью и решил просто наслаждаться жизнью.
Травма? Скорее всего она была, но есть большая разница где он сейчас числиться.
Будь он в европейском чемпионате, да ещё и в топ клубе, то давно бы уже её залечил и играл, но он в СА, а этот чемпионат нельзя назвать серьёзным, скорее всего это медиалига от шейхов.
Шейхи не будут от него требовать, для них важно, что их шоу связано с фамилией Неймар, а играет он или нет это не важно.
А Неймар живёт активной жизнью, развлекается, участвует в вечеринках, в покерных турнирах, колесит по миру, короче оттягивается по полной.
Травма? Не, ну, Неймар Красавец!!!