Неймар до января не сыграет в чемпионате Саудовской Аравии

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вчера, 10:53

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» до января не сможет сыграть в чемпионате Саудовской Аравии.

Футболист не играет с октября 2023 года из-за разрыва крестов и мениска. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в ноябре, клуб уже заявил игрока в свой состав на Лигу чемпионов АФК.

В Саудовской Аравии регистрационный период завершен, в следующий раз дозаявить бразильца коллектив сможет в январе 2025-го.