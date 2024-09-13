Два вратаря «Боавишты» получили разрыв крестообразной связки на тренировке

«Боавишта» сообщила, что два вратаря клуба Жоао Гонсалвеш и Луис Пирес на тренировке получили разрывы передней крестообразной связки колена. Это произошло в прошлый вторник.
В ближайшие дни голкиперам предстоит операция.
«Боавишта» сообщила, что два вратаря клуба Жоао Гонсалвеш и Луис Пирес на тренировке получили разрывы передней крестообразной связки колена. Это произошло в прошлый вторник.
В ближайшие дни голкиперам предстоит операция.
В заявке Боавишты на сезон в период летнего ТО было всего 2 кипера- как раз именно эти ребята, которые сейчас и травмировались. Двоих мало, и подняли
из моложёжки 17-летнего Томе Соуза.
Но после травм Гонсалвиша и Пиреса мальчишка, не сыгравший ни матча на взрослом уровне, остался один..
Пикантность ситуации в том, что у Боавишты финансовые затруднения и ей в это ТО (закрыто 2-го сент.) было запрещено регистрировать новых игроков.
Вах-вах, что делать теперь?)
Но футбольные власти Португалии сказали: "Мы не звери" и разрешили вчера зарегить ушедшего было из команды в начале лета по истечению контракта Бернардо Сезара, не нашедшего себе новую команду..
В заявке Боавишты на сезон в период летнего ТО было всего 2 кипера- как раз именно эти ребята, которые сейчас и травмировались. Двоих мало, и подняли
из моложёжки 17-летнего Томе Соуза.
Но после травм Гонсалвиша и Пиреса мальчишка, не сыгравший ни матча на взрослом уровне, остался один..
Пикантность ситуации в том, что у Боавишты финансовые затруднения и ей в это ТО (закрыто 2-го сент.) было запрещено регистрировать новых игроков.
Вах-вах, что делать теперь?)
Но футбольные власти Португалии сказали: "Мы не звери" и разрешили вчера зарегить ушедшего было из команды в начале лета по истечению контракта Бернардо Сезара, не нашедшего себе новую команду..