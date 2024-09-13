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Два вратаря «Боавишты» получили разрыв крестообразной связки на тренировке

вчера, 13:02

«Боавишта» сообщила, что два вратаря клуба Жоао Гонсалвеш и Луис Пирес на тренировке получили разрывы передней крестообразной связки колена. Это произошло в прошлый вторник.

В ближайшие дни голкиперам предстоит операция.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:45
Ну или же выясняли кто первый номер в команде)
А так жесть конечно, два вратаря и такие серьезные травмы, а то уже закрыто ..
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:33
Возьмите Помазуна, он согласен на Европу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:29
Тут без ведьмы явно не обошлось...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:28
Похоже регби у них было на тренировке! А без шуток парням конечно здоровья!
баск
баск ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:06
Верно, но только свободного агента, которым Сезар и являлся на момент подписания
Брулин
Брулин
вчера в 14:00
Не знаю точно как в Португалии, но, насколько помню, во многих странах в случае подобных серьёзных травм разрешается подписать другого игрока даже вне окна.
баск
баск
вчера в 13:42
История-то на самом деле довольно любопытная..

В заявке Боавишты на сезон в период летнего ТО было всего 2 кипера- как раз именно эти ребята, которые сейчас и травмировались. Двоих мало, и подняли
из моложёжки 17-летнего Томе Соуза.

Но после травм Гонсалвиша и Пиреса мальчишка, не сыгравший ни матча на взрослом уровне, остался один..
Пикантность ситуации в том, что у Боавишты финансовые затруднения и ей в это ТО (закрыто 2-го сент.) было запрещено регистрировать новых игроков.

Вах-вах, что делать теперь?)
Но футбольные власти Португалии сказали: "Мы не звери" и разрешили вчера зарегить ушедшего было из команды в начале лета по истечению контракта Бернардо Сезара, не нашедшего себе новую команду..
shlomo
shlomo
вчера в 13:41
А это серьезная проблема. Потому что у Боавишты остался только один вратарь – 17-летний Томе Соуза. Парнишка ни разу не выступал за взрослую команду на клубном или международном уровне. Но........ кажется, и не скоро получит такой шанс......клуб объявил о возвращении Сезара (с этим бразильским кипером попрощались в июле).
n6rdg8wvwg72
n6rdg8wvwg72
вчера в 13:35
Может третий воротчик чего нашаманил, пока на лавке томился?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
Это просто засада...
И где сейчас искать замену?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:10
Жесть по другому не скажешь - ребятам удачных операций!
Vladrad
Vladrad
вчера в 13:07
Тренер какой-то садист.
nsqdzpm6xuew
nsqdzpm6xuew
вчера в 13:06
Надо всей Боавиштой в церковь сходить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:06
Это что за тренировки там у них???
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