«Барселона» сообщила о травме Ольмо

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вчера, 13:18

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании получил травму подколенного сухожилия правой ноги в матче пятого тура Ла Лиги против «Жироны». Данное повреждение подтвердило медицинское обследование, которое было проведено сегодня утром. Таким образом, игрок пропустит от четырёх до пяти недель.

Напомним, Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2030 года. В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл три матча в Ла Лиге, в которых забил три мяча.