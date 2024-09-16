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«Барселона» сообщила о травме Ольмо

вчера, 13:18

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо получил травму подколенного сухожилия правой ноги в матче пятого тура Ла Лиги против «Жироны». Данное повреждение подтвердило медицинское обследование, которое было проведено сегодня утром. Таким образом, игрок пропустит от четырёх до пяти недель.

Напомним, Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2030 года. В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл три матча в Ла Лиге, в которых забил три мяча.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:00
Скорейшего ему выздоровления.
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:09
Мда. Вот ради него избавились от Гюндогана? Взяли хрусталя за большие деньги.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 17:14
Слишком сильно приложился к мячу в эпизоде с голом
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:39
Очень печально. Только пришел и сразу выбыл на полтора месяца. Желаю скорейшего выздоровления.
Брулин
Брулин
вчера в 15:30
Да уж беда конечно, очень хорошо влился в состав, здоровья ему, ну а с трамвами у нас просто беда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
Не успеет восстановится к эль класико и к матчу с Баварией... Они как раз в октябре. То что Ольмо повержен к травмам, и это постоянная проблема, все было известно. И все таки Лапорта подписал игрока под большим контрактом. Фати, Ольмо, Де Йонг... Неплохо устроились)))
Egorium19
Egorium19
вчера в 14:03
Не успел прийти в клуб и такая неудача, здоровья игроку.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:59
Он ещё пропустит Эль-Класико. Он ужасно травматичный парень.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:45
Это конечно потеря для Барсы! Здоровья парню!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:29
А вот это серьёзная потеря, особенно накануне матча Лиги чемпионов.
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