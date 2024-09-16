У защитника «Баварии» диагностирован разрыв мениска

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вчера, 16:12

Защитник «Баварии» получил разрыв мениска левого колена во время воскресной тренировки. Данное повреждение было подтверждено медицинском обследованием. Игрок уже прооперирован. Восстановление займёт несколько недель.

Напомним, Боэ перешёл в «Баварию» из «Галатасарая» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Бундеслиги 24-летний правый защитник сыграл два матча, в которых отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает француза в 18 миллионов евро.

В текущем году это уже третья травма Боэ.