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Полузащитник «Милана» выбыл на четыре месяца

вчера, 14:11

Полузащитник «Милана» и сборной Алжира Исмаэль Беннасер был прооперирован в Финляндии доктором Лассе Лемпайненом. У игрока было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги. Период восстановления займёт четыре месяца.

Напомним, Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне Серии А 26-летний опорный полузащитник сыграл один матч. Портал Transfermarkt оценивает Беннасера в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать полузащитника «Челси».

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:27
Скорейшего выздоравления,здоровья и удачи в дальнейшем !
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