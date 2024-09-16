Полузащитник «Милана» выбыл на четыре месяца

1726485088

вчера, 14:11

Полузащитник «Милана» и сборной Алжира был прооперирован в Финляндии доктором Лассе Лемпайненом. У игрока было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги. Период восстановления займёт четыре месяца.

Напомним, Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне Серии А 26-летний опорный полузащитник сыграл один матч. Портал Transfermarkt оценивает Беннасера в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать полузащитника «Челси».