Тен Хаг зря расслабился, его могут уволить. «Манчестер Юнайтед» готовит сенсационную сделку

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09 сентября 2024, 21:28

Директор Эшуорт пошёл за легендой.

В великом клубе устали от унижений

Тен Хаг не смог собрать сильный тренерский штаб. Поэтому прошлым летом пригласили ван Нистелроя. Судя по отзывам из МЮ , работа Руда нравится футболистам. Также появились другие голландские специалисты. Тен Хаг развесил уши и подумал, что раз приглашают соотечественников и разрешают трансферы бывших игроков «Аякса» Мазрауи и де Лигта, то ему снова будут прощать унизительные поражения от «Брайтона» и «Ливерпуля».

Но недавно в МЮ пришли не только тренеры и футболисты. Миллиардер Рэтклифф, который во время матча против «Ливерпуля» сидел на трибуне, опустив голову и закрыв глаза ладонью, долго воевал с «Ньюкаслом» за директора Эшуорта. «Сороки» провалили трансферное окно без Дэна. У него есть брат, работавший в «Спартаке», но между ними океан, если оцениваем уровень мастерства. У «дьяволов» теперь новый крутой директор.

Даже Клопп, хотя любит ссориться с бывшими коллегами, не станет отрицать, что чемпионский «Ливерпуль» создали при прямом участии Майкла Эдвардса. После ухода Юргена англичанин вернулся в клуб большим начальником, но не спешил со сделками. Эшуорт был активнее, чем Эдвардс. Однако весной «Манчестер Юнайтед» испугался принять ключевое решение. Тен Хаг не был уволен, хотя есть тысяча причин для прощания с голландцем.

Похоже, Рэтклифф и Глейзеры хотят увидеть в деле нового директора Эшуорта. Пусть уговорит наставника, в которого поверят десятки миллионов фанатов по всему миру. И поскольку свежие результаты команды позволяют думать о смене тренера, то давайте вспомним известное имя. Зинедин Зидан без работы. Если Тухель ушел из «Баварии» в конце сезона, то француз давненько на отдыхе. Зидан хотел в сборную Франции, но не срослось.

Зидан заговорил о работе в «Юнайтед»

Зинедин скучнее Семака во многих интервью. Ничего прямо не говорит. Но в комментарии по поводу работы именно в «Манчестер Юнайтед» увидели перемену. Нечто подобное наблюдали, когда француз был на пороге «Баварии». Но Зинедин не любитель иностранных языков. Если английский еще понимает, то немецкий учить не собирался. А боссы «Баварии» предпочитают полиглотов, как Компани.

Упрямый Зидан не возглавил немцев. В «Баварии» беда в том, что у них сейчас много руководителей, но никто не в ответе за результат. Хуже ситуация только в «Челси». Там многие решения принимает человек, представляющий владельцев с контрольным пакетом акций, и Боэли, который провозгласил себя главным, имея лишь 13 % акций клуба. У «Манчестер Юнайтед» тоже нездоровая система управления из-за финта Глейзеров.

Хитрые американцы отдали «футбольную составляющую» Рэтклиффу. Джим платит за банкет, вколачивает в клуб деньги. Американцы забирают миллионы дивидендов, когда они есть. А вот пинать после ужасной работы тен Хага будут нового совладельца. Гениальная схема. Но если в МЮ доверятся одному человеку – Эшуорту, то Дэн наведет порядок. Менеджер справился со сборными Англии и «Ньюкаслом», когда быстро вышли в ЛЧ .

Но менеджер захотел на повышение. В «Манчестер Юнайтед», если уговорят Зидана, получится интересный симбиоз. Зинедин, в отличие от тен Хага, невероятно харизматичный человек. Француз найдет общий язык с сэром Алексом Фергюсоном. Шотландца тоже не забывайте в уравнении. Хотя часто поддерживает тренеров МЮ , тен Хаг безвольной игрой против «Ливерпуля» мог добить даже легендарного серого кардинала из МЮ .

Успех зависит от ассистентов Зинедина

Артета и Гвардиола любят фотографироваться со своими штабами, когда выигрывают звания «Тренер месяца». Это ещё одна команда со специалистами по восстановлению и всеми аналитиками. За работу больших клубов отвечают крупные офисы крутых специалистов. Даже в «Реале», хотя Анчелотти любит работать со своими людьми – диетологом в Мадриде трудится его зять Мино, а помощником сын Давиде, много ассистентов.

Вот это должно тревожить сейчас Эшуорта. Если планирует соединить команду Зидана с помощниками тен Хага, которых недавно привезли из Нидерландов, то как сработается голландско-французская колония? А если Зидан потребует убрать всех чужих людей, то ему как минимум нужно выбрать из числа легенд «Манчестер Юнайтед» человека, способного окунуть в мир АПЛ . Возможно, обратят внимание на фигуру бывшего футболиста.

Скоулз является въедливым и немножко занудным, если выступает как эксперт. Но легендарный хавбек невероятно терпеливый человек. У сына Пола аутизм, причем влияние на поведение сильное. Но Скоулз прекрасный отец. А тен Хагу настолько наплевать на МЮ , что он уехал в Нидерланды развеяться во время паузы на матчи сборных. Глупо оставлять Эрика. Тренер огрызается после нормальных вопросов журналистов и не прибавляет.

Сейчас самое глупое, что может произойти с «Манчестер Юнайтед» – локальный успех тен Хага. Тогда Эрик останется мучить клуб дальше. Ведь вернется в Лигу чемпионов, чтобы проигрывать в новом формате «Галатасараю». А самое лучшее, на что могут рассчитывать фанаты – смелость Эшуорта. Зидан запоздал в АПЛ . Ему стоило раньше согласиться на приглашение. Зинедина подставил патриотизм, мечтал возглавить сборную Франции.