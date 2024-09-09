Зидан отреагировал на слухи о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему на данный момент не планирует работать в «Манчестер Юнайтед».
Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не очень хорошо на нём разговариваю. Мне известно, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная местного языка. Но я работаю по иным принципам. Победы состоят из множества деталей, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне необходимо для победы.
Не знаю кто ещё считает Зидана топом, но он сам, видимо, прекрасно оценивает свой тренерский талант и не лезет вообще никуда, тем более в кризисный МЮ.
Не знаю кто ещё считает Зидана топом, но он сам, видимо, прекрасно оценивает свой тренерский талант и не лезет вообще никуда, тем более в кризисный МЮ.