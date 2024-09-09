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Зидан отреагировал на слухи о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:42

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему на данный момент не планирует работать в «Манчестер Юнайтед».

Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не очень хорошо на нём разговариваю. Мне известно, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная местного языка. Но я работаю по иным принципам. Победы состоят из множества деталей, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне необходимо для победы.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:17
Победителей не судят, слышали о таком?
Он выиграл, а тебе не нравится то, как он их мотивировал? Но ведь сработало .
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:55
Флик пришёл в Барсу, не зная ни бельмеса по-испански.. Тоже самое Пеп в Баварию.. Ничего - изучили.. А этот видение ли команды по языку подбирает.. "Профессионал".. 👎
112910415
112910415
вчера в 16:51
отказал, короче, наотрез
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 16:31
Do you speak english ? Дую дую но слабо !
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:26
Володь, привет, можем списаться, если не против.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:23
Сейчас Ангола уже не та, кроме черепахи больше некого выделить. Даже туда идти сомнительно))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:20
По сути ничего так и не сказал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:53
Зизу в отсутствии интеллекта не обвинишь! Он вежливо слился!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:27, ред.
Не забуду ролик из раздевалки Реала в финале ЛЧ в свой первый поход за треблом ушастого. Такая нудятина от француза. Вместо того, чтобы просто накачать парней мотивацией, как Капелло накачивал Милан перед игрой с Барселоной в 94-м, Зидан просто нудно 15-ть минут им говорил на какой позиции находиться, куда бежать, а что не делать. Это и так было всем понятно, нужно было что-то вида: надерите им за... или - вышли и порвали всех, они вам не ровня...
Не знаю кто ещё считает Зидана топом, но он сам, видимо, прекрасно оценивает свой тренерский талант и не лезет вообще никуда, тем более в кризисный МЮ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:09
Как будто в Россию позвали или Китай и он не знает местного языка. Всю жизнь прожил в европе, общаясь в том числе и по английски. Думается дело не в сложном языке, а Зидан просто вежливо отказал.
3cceu7rdf4z5
3cceu7rdf4z5
вчера в 15:06
Тренер должен чувствовать где ему лучше работать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:48
Ждет когда позовут в европейскую Анголу!))
А в Мю и полсезона не вывезет
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:45
Ну может оно и правильно
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