Зидан отреагировал на слухи о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Реала» объяснил, почему на данный момент не планирует работать в «Манчестер Юнайтед».

Хотел бы я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я понимаю английский язык, но не очень хорошо на нём разговариваю. Мне известно, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная местного языка. Но я работаю по иным принципам. Победы состоят из множества деталей, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне необходимо для победы.