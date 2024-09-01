Тихонов может заменить Осинькина в «Крыльях Советов»

Андрей Тихонов может сменить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».
Сейчас специалист трудится в «Енисее».
Осинькин может быть уволен этой осенью.
Андрей Тихонов может сменить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».
Сейчас специалист трудится в «Енисее».
Осинькин может быть уволен этой осенью.
Так что давно пора уже его уволить из Крыльев.
Только почему нужно срывать Тихонова из Енисея?
Есть и другие тренеры, которые сейчас без работы. Тот же Чернышов говорил, что хочет работать в России...
Так что давно пора уже его уволить из Крыльев.
Только почему нужно срывать Тихонова из Енисея?
Есть и другие тренеры, которые сейчас без работы. Тот же Чернышов говорил, что хочет работать в России...