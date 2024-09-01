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Тихонов может заменить Осинькина в «Крыльях Советов»

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ABir
ABir
вчера в 20:39
Все делается, чтобы создать нервозную обстановку в КС и мешать нормально работать Осинькину. Хорошо, что ума хватило сразу не пороть горячку.
112910415
112910415
вчера в 20:04
пусть Осинькин работает !
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:40
Крылья может спасти только один человек
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 19:32
Тем более у Тихонова нулевой опыт тренера в РПЛ. ФНЛ - это иное
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 19:30
С огромным уважением к Андрею Валерьевичу, не думаю, что в данный момент ситуация требует принятия таких мер.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:30
Колода тренеров большая как и скамейка запасных..
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:42
Скорее всего потому что он работал вроде уже в Крыльях
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Всё таки Крылышки решили сменить Осинькина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
На мой субъективный взгляд, Осинькин сильнее Тихонова как тренер...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:38
У Осинькина тоже не получилось...
Так что давно пора уже его уволить из Крыльев.
Только почему нужно срывать Тихонова из Енисея?
Есть и другие тренеры, которые сейчас без работы. Тот же Чернышов говорил, что хочет работать в России...
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