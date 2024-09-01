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Ташуев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Ахмат»

вчера, 13:43

Российский специалист Сергей Ташуев сообщил, что готов вернуться в «Ахмат».

Я только узнал, что Адиев ушёл. А так любой тренер, который находится без команды, в том числе я, готов к предложениям.

У меня практически со всеми клубами, из которых я уходил, хорошие отношения. И не важно, сам я уходил или по каким-то другим моментам. Так что с «Ахматом» у меня всё в порядке.

Готов ли вернуться? Я уже сказал, что любой тренер готов к предложениям. А путь от предложения до контракта достаточно непростой.

Ранее руководство «Ахмата» заявило, что скоро объявит имя нового главного тренера.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:55
А что он делал пол года?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:27
Тренировал - это громко сказано)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:45
Ташуев недотренер мягко говоря
drug01
drug01
вчера в 14:20
Ждём что решит руководство клуба
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:16
Ещё Гуллиту задайте этот вопрос. Он тоже тренировал, только не Ахмат,а Терек...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:07
Все может произойти! Ташуев думаю не сможет поднять клуб
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:49
Ташуев безработный, потому всё возможно
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:49
.
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