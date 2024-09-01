Ташуев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Ахмат»

Российский специалист сообщил, что готов вернуться в «Ахмат».

Я только узнал, что Адиев ушёл. А так любой тренер, который находится без команды, в том числе я, готов к предложениям.

У меня практически со всеми клубами, из которых я уходил, хорошие отношения. И не важно, сам я уходил или по каким-то другим моментам. Так что с «Ахматом» у меня всё в порядке.

Готов ли вернуться? Я уже сказал, что любой тренер готов к предложениям. А путь от предложения до контракта достаточно непростой.