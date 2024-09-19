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Терёхин посоветовал Глушенкову уйти из сборной России

вчера, 23:25

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин ответил полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову на критику сборной России:

Глушенков еще молод. Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему еще нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя.

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qmnufyf9p9hd
qmnufyf9p9hd
сегодня в 00:57
Терехин как играл, так и советы дает.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 23:33
По интервью Глушенкова всё ясно, что он полный дол...б. игрок крутой, но идиот идиотом. Абсолютно голова пустая.
Гость
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