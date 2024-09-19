Терёхин посоветовал Глушенкову уйти из сборной России

Экс-футболист «Динамо» ответил полузащитнику «Зенита» на критику сборной России:

Глушенков еще молод. Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему еще нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя.