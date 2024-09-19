Амарал считает, что «Спартак» стал сильнее без Соболева

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал считает, что после ухода в «Зенит» нападающего Александра Соболева «красно-белые» стали сильнее:
Мы лучше без Соболева. Потому что в этом клубе нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Он показал, что он не хочет.
Зачем Аморал тушит огонь бензином - не понятно....
Зачем Аморал тушит огонь бензином - не понятно....
Спартаку стало намного лучше с аморалом.
Спартаку стало намного лучше с аморалом.
Промто потом уже не позовут.
У Соболева это был последний шанс.
Он просто понял, сто луге на скамейке, но чемпион, чем непонятно где.
Промто потом уже не позовут.
У Соболева это был последний шанс.
Он просто понял, сто луге на скамейке, но чемпион, чем непонятно где.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389306/sobolev-aleksandr-spartak 20.09.2024
Красиво сказано!!!
Наверное те игроки, которые ушли в аренду, особенно свои воспитанники типа Мелёшина очень обрадовалимь таким словам, видимо они никогда не желали играть и биться за Спартак.
Да Амарал хотел высказать колкость в адрес Соболева, но видать так сильна обида, что разум затмевается.
Имел ввиду Соболева, а обидел других, а Соболеву похрен до слов каких то там спартачей.
Он пришёл за деньгами и трофеями.
А мы ждём когда с позором будут выгонять Амарала.
Почему с позором и почему выгонять?
Должность такая, там всех с неё так выгоняют, а с некоторыми потом и судятся.
Амарал пришёл не за Спартак, а чисто за свой карман, как говорят в таких случаях "ничего личного, только бизнес".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389306/sobolev-aleksandr-spartak 20.09.2024
Красиво сказано!!!
Наверное те игроки, которые ушли в аренду, особенно свои воспитанники типа Мелёшина очень обрадовалимь таким словам, видимо они никогда не желали играть и биться за Спартак.
Да Амарал хотел высказать колкость в адрес Соболева, но видать так сильна обида, что разум затмевается.
Имел ввиду Соболева, а обидел других, а Соболеву похрен до слов каких то там спартачей.
Он пришёл за деньгами и трофеями.
А мы ждём когда с позором будут выгонять Амарала.
Почему с позором и почему выгонять?
Должность такая, там всех с неё так выгоняют, а с некоторыми потом и судятся.
Амарал пришёл не за Спартак, а чисто за свой карман, как говорят в таких случаях "ничего личного, только бизнес".
Без Соболева больше вариантов в атаке.
Без Соболева больше вариантов в атаке.