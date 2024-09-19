Амарал считает, что «Спартак» стал сильнее без Соболева

Спортивный директор «Спартака» считает, что после ухода в «Зенит» нападающего «красно-белые» стали сильнее:

Мы лучше без Соболева. Потому что в этом клубе нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Он показал, что он не хочет.