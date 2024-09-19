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Амарал считает, что «Спартак» стал сильнее без Соболева

вчера, 23:36

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал считает, что после ухода в «Зенит» нападающего Александра Соболева «красно-белые» стали сильнее:

Мы лучше без Соболева. Потому что в этом клубе нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Он показал, что он не хочет.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:53
балабол
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:15, ред.
Ну если Спартак решит оставить только тех кто хочет, а главное может биться то получится человек 5-6. Так почему в команде такое количество статистов тогда? Где трансферы тех о ком ты тут говоришь пытаясь дискредитировать Соболева? И меня возьмите я тоже буду биться за Спартак, а качество этой борьбы я так понял вас всё равно мало волнует. Закрыл бы он рот и возвращался уже в Бенфику, нам такие борцы не нужны
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:29
Слабее точно не стал. Время покажет еще как Соболев станет говорить и играть. А то много всего нехорошего веет.
7w89qeeksxu7
7w89qeeksxu7
сегодня в 06:43
Сильнее Крыльев Советов, Химок и Ростова спартак был всегда, с Соболевым и без Соболева.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:56, ред.
Теперь дублем в ворота Спартака Соболев не отделается...хет-трик...не меньше...))
Зачем Аморал тушит огонь бензином - не понятно....
2e2chkn84kre
2e2chkn84kre
сегодня в 05:25
Правильно сказал, играть стали разнообразнее
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:29
Я считаю, что Амарал - самая лучшая фамилия для спортивного директора.
Спартаку стало намного лучше с аморалом.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Fantazista_555 (раскрыть)
сегодня в 04:00
Соболеву уже 27 лет, ещё пару сезонов за Спартак и прощай мечта о чемпионстве, так, для достижения мечты правильно сделал.
Промто потом уже не позовут.
У Соболева это был последний шанс.
Он просто понял, сто луге на скамейке, но чемпион, чем непонятно где.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:56
"Потому что в этом клубе нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389306/sobolev-aleksandr-spartak 20.09.2024
Красиво сказано!!!
Наверное те игроки, которые ушли в аренду, особенно свои воспитанники типа Мелёшина очень обрадовалимь таким словам, видимо они никогда не желали играть и биться за Спартак.
Да Амарал хотел высказать колкость в адрес Соболева, но видать так сильна обида, что разум затмевается.
Имел ввиду Соболева, а обидел других, а Соболеву похрен до слов каких то там спартачей.
Он пришёл за деньгами и трофеями.
А мы ждём когда с позором будут выгонять Амарала.
Почему с позором и почему выгонять?
Должность такая, там всех с неё так выгоняют, а с некоторыми потом и судятся.
Амарал пришёл не за Спартак, а чисто за свой карман, как говорят в таких случаях "ничего личного, только бизнес".
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:23
Конечно сильнее...
Без Соболева больше вариантов в атаке.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50
Может лучше стоило своих похвалить? Ну там кто сегодня забивал и играл нормально?
Ximelin
Ximelin
вчера в 23:42, ред.
Амарал хочет сказать, что Соболев был основным игроком спартака, который влиял на игру? Гнать нужно такого специалиста и побыстрее.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 23:38
То что крысам не место в Спартаке это верно на все 100%. Захотел в зенитушку за деньгами и медальками, пусть там на скамейке и гниёт.
Гость
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