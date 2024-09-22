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«Барселона» нашла замену Левандовскому

вчера, 10:54

«Барселона» определилась с кандидатами на замену своему нападающему Роберту Левандовскому. Несмотря на то, что поляк продолжает показывать прекрасную статистику (4 гола в 6 матчах), каталонцы не могут игнорировать тот факт, что ему уже 36 лет.

«Барселона» составила список из трёх кандидатов, которые в будущем должны заменить Левандовского. Основным из них является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Однако «сине-гранатовые» понимают, что им будет трудно осуществить данный трансфер из-за финансовых трудностей. Вторым вариантом является нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. За игроком также следят топ-клубы АПЛ и ПСЖ. Сумма выкупа Дьёкереша составит около 100 миллионов евро. Третьим в списке потенциальной замены Левандовскому идёт нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. Шешко является наиболее доступным из всех трёх кандидатов. Словака можно будет выкупить за сумму около 65 миллионов евро.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:26
Если Сити отправят в четвертый дивизион есть шансы что могут подписать Холланда
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:12
Холланд вообще Барсе не подходит, даже Ибрагимович в своё время был в сотню раз техничнее, когда играл в Барселоне, но даже его Гвардиола сплавил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:54, ред.
Дьерекиша смотрел неоднократно..., слабенький он форвард, как и Шешко. Холланд в АПЛ пустил корни и думаю что дёргаться оттуда он не станет ..., ну как минимум лет 5 точно.

Для Барсы, ввиду её тощего кошелька, реальнее было бы подписать какого-нибудь молодого бразила/арга из ЮА и лепить из него напада. Это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - взрастить своего в своей академии, благо футбольная школа у каталонцев одна из лучших в мире.
амурец
амурец
вчера в 12:02
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 11:56
    Если Левандовски играет 55 процентов матча сезона (который он длжен играть) его контракт автоматически продлиться до 2026-го года, а контракт Холанда до 2027-го года, то есть 1 год остается вполне Холанд может перейти Барсу в 2026-м году до этого момента финансы могут улучшаться..
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:43
    По этому поводу вспомнился эпизод из многими любимого фильма:
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 11:40
    Холанд — это мечта для любого клуба, и его трансфер, если он состоится, станет настоящим ударом по рынку. Тем не менее, с учетом финансовых реалий Барселоны этот вариант кажется маловероятным. Что касается Дьёкереша, его интерес со стороны других клубов, включая АПЛ и ПСЖ, говорит о том, что он действительно на подъеме и может стать отличным усилением. Шешко выглядит наиболее доступным из всех кандидатов, и учитывая его молодость и потенциал, он может вырасти в настоящую звезду в Барселоне. Интересно, насколько быстро клуб сможет адаптироваться к изменениям на рынке трансферов.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:26
    Зачем Барселона вносит в список нереальные кандидатуры. Какой ещё Холланд, он что, клялся в любви Барсе или у клуба есть лишние деньги? Лучше пусть рассчитается с Месси, до сих пор должны ему. А может это была шутка??
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:06
    На счет Холланда поржал конечно! Откуда деньги Зин?
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