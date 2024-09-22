«Барселона» нашла замену Левандовскому

«Барселона» определилась с кандидатами на замену своему нападающему Роберту Левандовскому. Несмотря на то, что поляк продолжает показывать прекрасную статистику (4 гола в 6 матчах), каталонцы не могут игнорировать тот факт, что ему уже 36 лет.
«Барселона» составила список из трёх кандидатов, которые в будущем должны заменить Левандовского. Основным из них является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Однако «сине-гранатовые» понимают, что им будет трудно осуществить данный трансфер из-за финансовых трудностей. Вторым вариантом является нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. За игроком также следят топ-клубы АПЛ и ПСЖ. Сумма выкупа Дьёкереша составит около 100 миллионов евро. Третьим в списке потенциальной замены Левандовскому идёт нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. Шешко является наиболее доступным из всех трёх кандидатов. Словака можно будет выкупить за сумму около 65 миллионов евро.
Для Барсы, ввиду её тощего кошелька, реальнее было бы подписать какого-нибудь молодого бразила/арга из ЮА и лепить из него напада. Это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - взрастить своего в своей академии, благо футбольная школа у каталонцев одна из лучших в мире.
Для Барсы, ввиду её тощего кошелька, реальнее было бы подписать какого-нибудь молодого бразила/арга из ЮА и лепить из него напада. Это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - взрастить своего в своей академии, благо футбольная школа у каталонцев одна из лучших в мире.