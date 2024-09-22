«Барселона» нашла замену Левандовскому

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вчера, 10:54

«Барселона» определилась с кандидатами на замену своему нападающему . Несмотря на то, что поляк продолжает показывать прекрасную статистику (4 гола в 6 матчах), каталонцы не могут игнорировать тот факт, что ему уже 36 лет.