Перишич рассказал, в какой клуб мог перейти, кроме ПСВ

Полузащитник ПСВ Иван Перишич рассказал, что мог перейти в другой голландский клуб.
«Аякс» запросил информацию о моей ситуации 10 дней назад, однако мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в ПСВ, это идеальное место для меня.
Полузащитник ПСВ Иван Перишич рассказал, что мог перейти в другой голландский клуб.
«Аякс» запросил информацию о моей ситуации 10 дней назад, однако мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в ПСВ, это идеальное место для меня.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=128
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=128