Перишич рассказал, в какой клуб мог перейти, кроме ПСВ

Полузащитник ПСВ рассказал, что мог перейти в другой голландский клуб.

«Аякс» запросил информацию о моей ситуации 10 дней назад, однако мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в ПСВ , это идеальное место для меня.