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Перишич рассказал, в какой клуб мог перейти, кроме ПСВ

вчера, 17:40

Полузащитник ПСВ Иван Перишич рассказал, что мог перейти в другой голландский клуб.

«Аякс» запросил информацию о моей ситуации 10 дней назад, однако мы не достигли соглашения. Сейчас я здесь, в ПСВ, это идеальное место для меня.

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Все комментарии
Vladrad
Vladrad
вчера в 18:35
Зачем теперь об этом говорить?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 17:58
Здравствуйте. Этого турнира нет в числе турниров участвующих в конкурсе.

https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=128
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:45
Почему матчи ЛЧ не засчитываются?
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