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Мареска высказался о положении Чилуэлла в «Челси»

вчера, 11:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о положении защитника Бенжамина Чилуэлла в команде.

Бен Чилуэлл был одним из тех, кто стремился уйти из команды, но он находится с нами и тренируется. Занимается он хорошо.

Бен наш игрок, перед каждой игрой мы решаем, планируем ли использовать его на поле.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:44
мареска не может слово сказать что то нехорошего по отношении боссам клуба.
а боули не слишком заботят результаты.
ему доставляет удовольствие сам процесс.
вот, я крутой, я купил клуб АПЛ, я рулю, про меня все пишут.
ьут никакой тренер ничего не сделает.
а рыба то гниет с головы.
и если мареска считает что он выйдет чистым, то ошибается.
\уважение от игроков точно не заслужит
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:30
«Бен Чилуэлл был одним из тех, кто стремился уйти из команды»

Что за ересь он несёт?? Сам он как раз таки не хотел никуда уходить, это перед закрытием ТО как раз таки ему сказали, чтобы искал себе новый клуб. Но было уже поздно. Поэтому большинство игроков так и не успели найти себе клубы.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:13
Вот лысый тренер это главная проблема))))))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:38
у клуба сильно много проблем, раздутость состава и тренер лысый
Гость
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