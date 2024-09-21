Мареска высказался о положении Чилуэлла в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о положении защитника Бенжамина Чилуэлла в команде.
Бен Чилуэлл был одним из тех, кто стремился уйти из команды, но он находится с нами и тренируется. Занимается он хорошо.
Бен наш игрок, перед каждой игрой мы решаем, планируем ли использовать его на поле.
а боули не слишком заботят результаты.
ему доставляет удовольствие сам процесс.
вот, я крутой, я купил клуб АПЛ, я рулю, про меня все пишут.
ьут никакой тренер ничего не сделает.
а рыба то гниет с головы.
и если мареска считает что он выйдет чистым, то ошибается.
\уважение от игроков точно не заслужит
а боули не слишком заботят результаты.
ему доставляет удовольствие сам процесс.
вот, я крутой, я купил клуб АПЛ, я рулю, про меня все пишут.
ьут никакой тренер ничего не сделает.
а рыба то гниет с головы.
и если мареска считает что он выйдет чистым, то ошибается.
\уважение от игроков точно не заслужит
Что за ересь он несёт?? Сам он как раз таки не хотел никуда уходить, это перед закрытием ТО как раз таки ему сказали, чтобы искал себе новый клуб. Но было уже поздно. Поэтому большинство игроков так и не успели найти себе клубы.
Что за ересь он несёт?? Сам он как раз таки не хотел никуда уходить, это перед закрытием ТО как раз таки ему сказали, чтобы искал себе новый клуб. Но было уже поздно. Поэтому большинство игроков так и не успели найти себе клубы.