Мареска высказался о положении Чилуэлла в «Челси»

Главный тренер «Челси» высказался о положении защитника в команде.

Бен Чилуэлл был одним из тех, кто стремился уйти из команды, но он находится с нами и тренируется. Занимается он хорошо.

Бен наш игрок, перед каждой игрой мы решаем, планируем ли использовать его на поле.