Россия заняла 11-е место по средней посещаемости в Европе в сезоне 2023/24

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вчера, 13:57

УЕФА опубликовал отчёт о посещаемости футбола в Европе. В сезоне-2023/24 матчи посетили 229 млн болельщиков, что является новым рекордом по количеству зрителей мужского и женского футбола в Европе.

Первое место по средней посещаемости заняла Германия с показателем 39,500 человек. Второй идёт Англия (38,600), третьей — Италия (30,800).

Россия по средней посещаемости стала 11-й (11,200). Общая посещаемость мужского чемпионата России составила 2,7 млн зрителей.