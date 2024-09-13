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Россия заняла 11-е место по средней посещаемости в Европе в сезоне 2023/24

вчера, 13:57

УЕФА опубликовал отчёт о посещаемости футбола в Европе. В сезоне-2023/24 матчи посетили 229 млн болельщиков, что является новым рекордом по количеству зрителей мужского и женского футбола в Европе.

Первое место по средней посещаемости заняла Германия с показателем 39,500 человек. Второй идёт Англия (38,600), третьей — Италия (30,800).

Россия по средней посещаемости стала 11-й (11,200). Общая посещаемость мужского чемпионата России составила 2,7 млн зрителей.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 09:39
Нашли причину не ходить на стадион 🤣🤣🤣
Отговорка засчитана
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 23:04
Чтобы ускорять денежный оборот. Футболв россии это куча рабочих мест - то есть возможностей заработка, роста, возможности создавать семьи. Кароч, это экономически целесообразно. Плюс футбол оздоравливает народ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:55
Вошли бы в десятку "лучших" ; что бы от этого изменилось ? Разве что грамоту бы нашим дали за это "достижение". Или флажок и звёздочку, как вручали октябрятам в наше далёкое - далёкое школьное детство.
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Общая посещаемость мужского чемпионата России составила 2,7 млн зрителей.
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Это не количество зрителей. Это количество посещений. Один зритель, особенно заядлый болельщик, посещает матчи неоднократно. Привели бы лучше количество оформленных паспортов болельщика - это более информативная цифра.
112910415
112910415
вчера в 20:56
так себе показатели
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ kzn2f3uvmm64 (раскрыть)
вчера в 19:16
Только там и думают всерьез о зрителях.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:15, ред.
Это ещё раз доказывает, что мы не футбольная страна, за то денег на футбол тратится больше, чем на любой другой вид спорта, то есть деньги на ветер ( незаслуженные большие зарплаты на игроков также непонятные трансферы каждый год увеличивают зарплаты судьям, а они всё хуже и хуже судят по два три комментатора на матчах им тоже надо платить и я уверен чиновники от футбола себя не забывают тоже) А на почти каждом тв. канале собирают деньги на лечения детишек. Зачем нам такой футбол???
minai
minai
вчера в 18:33
Откуда такая завышенная цифра? Визуально всё гораздо печальнее.
bnt8jdzymce7
bnt8jdzymce7 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:09
Это все ерунда, ID не хотят проходить нарушители порядка.
kzn2f3uvmm64
kzn2f3uvmm64
вчера в 16:01
Откуда посещаемость возьмется, если на матчи московских команд в Москве иногда приходит по тысяче зрителей. Высокая посещаемость наблюдается только в Питере и Краснодаре.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:35
Были бы выше, если бы небыло бойкота со стороны фанатов.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:23, ред.
Спасибо Fan ID за это
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:14
Самая большая страна а мире....
drug01
drug01
вчера в 14:12
А мы болеем просто больше дома на диване!!!!
f4ddj9qhmzqy
f4ddj9qhmzqy
вчера в 14:05
Одиннадцать тысяч за матч это очень мало, гордится нечем
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