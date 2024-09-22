«Локомотив» на выезде выиграл у «Пари НН»

«Пари НН» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ (1:3).
На 20-й минуте Дмитрий Воробьёв вывел московскую команду вперёд. На 26-й нижегородцы отыгрались — мяч забил Хуан Мануэль Боселли. На 65-й гости повели после гола Алексея Батракова, а на 74-й полузащитник сделал дубль.
«Пари НН» занимает 12-е место в чемпионате России (7 очков). «Локо» идёт 3-м (21 балл).
Вот что значит грамотная, ВДУМЧИВАЯ селекция!
Спасибо его детским и юношеским тренерам за взращение такого ТАЛАНТА!
Теперь бы не зазвездился, как в своё время НАШ Давыдов...
Вот что значит грамотная, ВДУМЧИВАЯ селекция!
Спасибо его детским и юношеским тренерам за взращение такого ТАЛАНТА!
Теперь бы не зазвездился, как в своё время НАШ Давыдов...