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«Локомотив» на выезде выиграл у «Пари НН»

вчера, 20:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Пари НН» потерпел поражение от «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ (1:3).

На 20-й минуте Дмитрий Воробьёв вывел московскую команду вперёд. На 26-й нижегородцы отыгрались — мяч забил Хуан Мануэль Боселли. На 65-й гости повели после гола Алексея Батракова, а на 74-й полузащитник сделал дубль.

«Пари НН» занимает 12-е место в чемпионате России (7 очков). «Локо» идёт 3-м (21 балл).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:47
Главное в этой победе то, что "Зенит" будет чувствовать дыхание преследователей, которое не даст ему возможности расслабиться и гарантирует нам в дальнейшем интересные матчи лидера и преследователей.
dеigandre
dеigandre ответ rsgpqhaxb8dj (раскрыть)
сегодня в 11:04
Воспитанники Локо не переходят в Зенит
альсато
альсато ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:32
да я уже в том возрасте, когда-ВААПЧЕ)))) никого не слушаю)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 06:38
Не надо Саню Мостового слушать, чего не ляпнешь от зависти))))
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Локо с победой
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:32
С Победой ЛОКО!!!
ur3v9drdkbz7
ur3v9drdkbz7 ответ rsgpqhaxb8dj (раскрыть)
вчера в 22:57
А чего ему в Локомотиве ловить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:56
Вся ройка лидеров ушла в отрыв.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:44
Батраков буквально ВОРВАЛСЯ в когорту сильнейших игроков РПЛ!
Вот что значит грамотная, ВДУМЧИВАЯ селекция!
Спасибо его детским и юношеским тренерам за взращение такого ТАЛАНТА!
Теперь бы не зазвездился, как в своё время НАШ Давыдов...
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:31
какай там ТОП, если Саню Мостового послушать)))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Галактионов топ
Chiefgen
Chiefgen ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:55
Эка как после Пари НН прет, у всех так прет после Парии НН.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:48
НиНо вообще мёртвый, ни обороны, ни атаки...
rsgpqhaxb8dj
rsgpqhaxb8dj
вчера в 21:22
Батраков скоро в Зенит переедет
5d8uduvtgvgu
5d8uduvtgvgu
вчера в 21:12
Локомотив сейчас трудно остановить!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:08
Вся надежда на Локо. Атакующий потенциал на высоте. Точечно укрепить оборону и можно бросать вызов "бразильцам". Вперёд Локомотив.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:00
С победой, Паровозы! Ощущение, что в пол-ноги сделали. В следующем матче обе ноги надо будет включить. Батраков - просто топ!
Vladrad
Vladrad
вчера в 20:59
Локомотив с победой, Пари НН пора в первую лигу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:58
Батраков красавец.!! Пожалуй , лучший игрок в РПЛ сейчас.
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