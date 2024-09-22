«Манчестер Сити» на 90+8-й вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 5-го тура АПЛ (2:2).
На 9-й минуте хозяева поля повели — гол забил Эрлинг Холанд. Риккардо Калафьори на 22-й сравнял счёт. Габриэль на 45+1-й забил второй гол лондонской команды. На 45+8-й за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий гостей Леандро Троссард. На 90+8-й «горожане» отыгрались усилиями Джона Стоунза.
МС лидирует в чемпионате Англии (13 очков). «Арсенал» занимает 4-е место (11 баллов).
Во втором же тайме жажда во что бы то ни стало забить свела на нет всю фантазию в позиционном нападении. Матч получился скомканным , нервным и изнурительным. "Лысый" и Артета точно килограмма по 3 потеряли за эти 2 часа.
Второй же гол Арсенала ещё будет предметом обсуждения, ибо с одной стороны, Мартинелли мешал/препятствовал киперу МС для выхода на мяч во вратарской... Хотя и сам воротчик Сити выбрал неправильную - пассивную позицию при подаче корнера, потому как во вратарской он полноправный хозяин.
Во втором же тайме жажда во что бы то ни стало забить свела на нет всю фантазию в позиционном нападении. Матч получился скомканным , нервным и изнурительным. "Лысый" и Артета точно килограмма по 3 потеряли за эти 2 часа.
Второй же гол Арсенала ещё будет предметом обсуждения, ибо с одной стороны, Мартинелли мешал/препятствовал киперу МС для выхода на мяч во вратарской... Хотя и сам воротчик Сити выбрал неправильную - пассивную позицию при подаче корнера, потому как во вратарской он полноправный хозяин.