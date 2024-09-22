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«Манчестер Сити» на 90+8-й вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

вчера, 20:38
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 5-го тура АПЛ (2:2).

На 9-й минуте хозяева поля повели — гол забил Эрлинг Холанд. Риккардо Калафьори на 22-й сравнял счёт. Габриэль на 45+1-й забил второй гол лондонской команды. На 45+8-й за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий гостей Леандро Троссард. На 90+8-й «горожане» отыгрались усилиями Джона Стоунза.

МС лидирует в чемпионате Англии (13 очков). «Арсенал» занимает 4-е место (11 баллов).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 12:06
Да в целом матч был отвратительный. В первом тайме хоть голы были норм, а во втором одни в штрафную вжались всей командой, вторые мяч катают не знают что делать, еще и судья с приветом)
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 10:55
Почитал реакцию на матч футболистов МС....
Когда такой же тактикой Анчелотти удалил Гвардиолу из Лиги чемпионов - была такая же непрофессиональная реакция.
Манчестер Сити уже не команда, это сборище зазвездившихся ничтожеств, которые считают что победы им ЗАРАНЕЕ УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. Гвардиола убедил команду, что они выиграют, а если нет - это не их поражение, и не победа противника. Это ВРАГИ мешают божествам брать все что им вздумается.
Хорошо если МС расформируют в 5 дивизион Англии навсегда.
aNOOBis
aNOOBis ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:52
Причины добавлять были. Арсенал время тянул
aNOOBis
aNOOBis ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 08:20, ред.
Я совсем не возражаю, что могут не засчитать. Но я помню несколько засчитанных в ворота Арсенала, когда вратаря и локтем подталкивали и "в коробочку" брали.
Судейство часто непоследовательно.
По поводу удаления Троссара, вот, во втором источнике видел, что вторая карточка за затяжку времени(отбросил мяч). Но Доку то не наказали.
В одном матче Оливер за одинаковое нарушение даёт и не даёт жёлтую. При чем с Троссаром это вовсе удаление.
Igo0rek
Igo0rek ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 01:54
Ну кстати, нам помнится отменили подобный гол против Ливерпуля)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:16
Ох какого же тигра Арсенал приобрел на ворота.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 23:14
Ну да..., и я о том же. Если мячик с корнера летит во вратарскую, то кипер должен на него выходить, и в случае чего, Правила будут на его стороне. Но он и этого не сделал.
c3tax9qapds8
c3tax9qapds8
вчера в 22:37
Жаль что так случилось ,с победой Арсенала было бы интереснее
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:06
Такой Сити из ЛЧ быстро вылетит, даже сливочных гениев не потребуется на это.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 22:01
Сколько раз я слышал: "арбитр не стал ломать игру"
Какого лешего они второй раз за 3 тура Арсеналу ломают ВСЁ в не самых вопиющих ситуациях?
И даже не факт, что Арсенал в 11 игроков не увлекся бы и не пропустил пару. Оливер Твист поломал зрелище
aNOOBis
aNOOBis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:56
Сколько смотрю АПЛ, мешать киперу, свободно перемещаться при угловых всегда было можно. Атаковать вратаря нельзя, но иногда засчитывали и после того как вратаря активно толкали. В сегодняшней ситуации Эдерсона блокировали, но никто его не подталкивал
zdeniss
zdeniss ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 21:51
В первом добавили 6, удалили на 8-й. Все что нужно знать)
Брулин
Брулин
вчера в 21:51
Да там моментов было 2-3, так как Арсенал вдесятером играл. В первом тайме игра была равна
Madrik
Madrik
вчера в 21:51
Люблю обе команды , но болею за с Арсенал, странный матч
Кэп 11
Кэп 11 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:43
Пока сити не забьет. Удаления мало оказалось🤣
Кэп 11
Кэп 11
вчера в 21:41
Добавили 7. Забили на 9ой. Всё, что нужно знать о судействе и сити.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:30
Во-первых, меня не так зовут. Во-вторых, Родри ключевой игрок. Когда его нет, Сити редко выигрывает. Даже есть статистика в пользу этого мнения. Без Де Брюйне играли половину прошлого сезона и проблем не было. Выиграли Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:20, ред.
Что тут сказать. По итогу отскочили и одни и другие. Играть в меньшинстве на поле такой команды и пропустить один - это уровень обороны Арсенала. Троссард мой любимый игрок в Арсенале, но здесь сыграл неаккуратно. А Сити сыграл явно не на своем уровне. Жаль, что было удаление, второй тайм не удался - все очень однообразно от МС. С заменой в концовке возможно Артета и поспешил, думаю она и сломала ряды обороны - никто не встретил при входе в штрафную и позволили ударить.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:18
На 45+8 удаление на 90+8 - гол. Итого матч длился 106 минут? Странный матч.
allemz
allemz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:14
    allemz
    allemz ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 21:09, ред.
    Илья, сам себе противоречишь. Когда в прошлом сезоне травмировался КДБ или не играл Холанд, ты продавливал тезис, что Сити как команда не может ни от кого зависеть, нет ключевых игроков в команде. Сегодня травму "ключевого" Родри связываешь с плохой игрой Сити. Ну КДБ почему ты не назвал, понятно. С испанцем твоя программа дала сбой.
    Удобно?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:07
    Я просто спросил. Трудно ответить нормально? Я не смотрел матч.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:02
    судья спас шарлатана, Арсенал на две головы сильнее
    allemz
    allemz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:02
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 20:59, ред.
      Вот и гуси лебеди по счету, у обоих клубов проблемы с с составом, травмы спасибо УЕФА и ФИФА за это....
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 20:57
      А сколько добавлено то было? Играли, пока Ман Сити забьёт? Или что там было, чтоб столько добавить?
      allemz
      allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:54, ред.
      Такое себе качество игры целой команды, когда голы не вытекали из рисунка игры, удар издали и с углового. Ты видел как Арсенал систематически создавал моменты у ворот Сити? Видел подходы и удары? Я - нет, статистика с 4 ударами за 90 минут даже незрячим как подтверждение. Говорить, что Арсенал деклассировал, значит высказать синтетическое суждение.
      Dauletbek
      Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:54, ред.
      Да, Арсенал по-моему большую часть времени в обороне стоял, в одном моменте все 10 игроков стояли у своей штрафной...деклассировал неуместно сказано
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 20:52
      2 момента = 2 гола все таки качественней чем из 10 моментов выжат 2 гола))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 20:51, ред.
      Как ни парадоксально, но Сити смотрелся куда интересней в равных составах.
      Во втором же тайме жажда во что бы то ни стало забить свела на нет всю фантазию в позиционном нападении. Матч получился скомканным , нервным и изнурительным. "Лысый" и Артета точно килограмма по 3 потеряли за эти 2 часа.

      Второй же гол Арсенала ещё будет предметом обсуждения, ибо с одной стороны, Мартинелли мешал/препятствовал киперу МС для выхода на мяч во вратарской... Хотя и сам воротчик Сити выбрал неправильную - пассивную позицию при подаче корнера, потому как во вратарской он полноправный хозяин.
      Гость
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