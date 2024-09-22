«Манчестер Сити» на 90+8-й вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

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вчера, 20:38

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 5-го тура АПЛ (2:2).

На 9-й минуте хозяева поля повели — гол забил Эрлинг Холанд. Риккардо Калафьори на 22-й сравнял счёт. Габриэль на 45+1-й забил второй гол лондонской команды. На 45+8-й за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий гостей Леандро Троссард. На 90+8-й «горожане» отыгрались усилиями Джона Стоунза.